Air Products participa da COP28 em Dubai

A Air Products, uma das líderes mundiais em gases industriais e projetos sustentáveis, participou da COP28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Dubai, nos Emirados Árabes.

Dr. Samir J. Serhan, COO da Air Products, Ivo Bols, Presidente e Gerente Geral da Europa & África, Eric Guter, Vice-presidente de Hidrogênio da Air Products, e Caroline Stancell, Gerente Geral de Hidrogênio para Mobilidade da Europa e África, juntaram-se a líderes governamentais, empresariais e acadêmicos para discussões que ocorreram durante a conferência. O objetivo da participação da Air Products foi fomentar a discussão sobre a descarbonização de transportes pesados e dos setores industriais por meio do investimento em projetos de hidrogênio com baixa emissão de carbono.

“As indústrias mais difíceis de descarbonizar precisam saber que o fornecimento de hidrogênio limpo e viável em grande escala está disponível para elas. A Air Products está agindo como pioneira para entregar isso”, afirmou o Dr. Serhan durante a COP28.

“Estamos executando vários projetos com zero e baixa emissão de carbono em âmbito mundial. Para evitar os impactos das alterações climáticas e gerar um futuro mais limpo, precisamos avançar em velocidade e escala e, ao mesmo tempo, trabalhar para conectar a oferta e a procura de hidrogênio limpo por meio do comércio global”, concluiu Serhan.