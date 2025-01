“Ainda Estou Aqui” será exibido gratuitamente ao ar livre em São Paulo

O filme “Ainda Estou Aqui“, que tem conquistado um público expressivo nas salas de cinema do Brasil, integra a programação das festividades pelos 471 anos da cidade de São Paulo. A exibição ocorrerá no dia 25 deste mês, em uma sessão ao ar livre e gratuita.

Organizada pela Spcine em colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a projeção está marcada para as 19h30, no jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo (CCSP). Os interessados poderão retirar ingressos uma hora antes do início da sessão.

Embora o longa-metragem, dirigido por Walter Salles, se desenrole em grande parte no Rio de Janeiro, ele também conta com algumas cenas filmadas na capital paulista, onde se realizam a maioria das sessões do filme, que ainda permanece em cartaz.

São Paulo não apenas serve como cenário, mas também é o local de origem e falecimento de Eunice Paiva, a protagonista da narrativa. O filme narra a trajetória da advogada e ativista Eunice após o sequestro e assassinato de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira.

A atriz Fernanda Torres, que dá vida à personagem principal, foi recentemente laureada com o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em drama por sua atuação. Há grandes expectativas para que ela e o filme sejam indicados ao Oscar nas categorias de melhor atriz e melhor filme internacional. Emiliano Zapata, idealizador da sessão e diretor de inovação e políticas audiovisuais da Spcine, afirma: “São Paulo merece esse presente“.

Zapata destaca ainda: “O filme é um sucesso absoluto e vem nos enchendo de orgulho. Este é um momento para celebrarmos nossos artistas e nossa história“.