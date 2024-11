Ainda Estou Aqui” ganhará versão estendida no Brasil

O longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, escolhido para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, terá uma versão estendida lançada na plataforma de streaming Globoplay. A nova edição contará com mais de três horas de duração, segundo informações divulgadas por Marcelo Rubens Paiva, autor da obra literária que inspirou a produção cinematográfica.

Durante um evento realizado no SESC 14 Bis, em São Paulo, Paiva revelou que a versão ampliada do filme incluirá cenas inéditas, destacando a participação da renomada atriz Fernanda Montenegro. O autor também esclareceu uma curiosidade levantada pelo público: a ausência da frase “Ainda Estou Aqui” no corte original. “A expressão está presente na versão estendida”, afirmou Paiva.

Até o momento, não foi definida uma data oficial para o lançamento dessa nova versão no Globoplay. Enquanto isso, “Ainda Estou Aqui” continua sendo exibido nas salas de cinema do país.

Assista ao trailer: