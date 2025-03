‘Ainda Estou Aqui’, Fernanda Torres e Walter Salles são indicados ao Prêmio Platino

O renomado cineasta brasileiro Walter Salles, conhecido por sua contribuição ao cinema nacional e internacional, destaca a relevância de seu mais recente projeto, Ainda Estou Aqui, como uma obra que ecoa as preocupações com o autoritarismo crescente no mundo contemporâneo. O filme, que se tornou um marco ao se tornar o primeiro longa-metragem brasileiro a conquistar um Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional, foi reconhecido por sua forte mensagem e narrativa impactante.

A cerimônia de entrega do Prêmio Platino, promovido pela FIPCA (Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais) em parceria com a EGEDA (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais), está programada para ocorrer no dia 27 de abril no Palácio Municipal IFEMA em Madrid. O evento contará com transmissão ao vivo pela plataforma SmartPlatino TV, permitindo que um público amplo tenha acesso às celebrações.

Em uma recente declaração, Salles expressou seu orgulho pelo reconhecimento recebido e compartilhou um momento emocionante durante sua aceitação do Oscar. Ele dedicou o prêmio a figuras icônicas do cinema brasileiro, como Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Em seu discurso, o diretor revelou que planejava incluir a frase “ditadura nunca mais”, um apelo forte contra regimes autoritários, mas devido à perda de suas anotações momentos antes da cerimônia, precisou improvisar suas palavras no palco.

Com esta obra, Salles não apenas celebra o cinema brasileiro, mas também busca estimular uma reflexão crítica sobre os desafios enfrentados em contextos sociais e políticos complexos. A mensagem subjacente da obra é clara: a luta contra o autoritarismo deve ser constante e as vozes criativas têm um papel fundamental nessa batalha.