“Ainda Estou Aqui” é pré-indicado ao Oscar 2024

O longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui, sob a direção de Walter Salles, foi recentemente anunciado como um dos pré-indicados para a 97ª edição do Oscar, conforme divulgado na terça-feira, dia 17.

Esta inclusão destaca o filme na disputa pelo prêmio de melhor filme internacional, uma das categorias que compõem a lista elaborada anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Essa marca representa um feito significativo para o cinema brasileiro, uma vez que é a primeira vez desde 2008 que um filme nacional alcança essa fase da premiação. Naquele ano, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Cao Hamburger, também foi listado entre os pré-selecionados da antiga categoria de filme estrangeiro.

Historicamente, o Brasil teve quatro indicações ao Oscar na categoria de filme estrangeiro. A primeira delas ocorreu em 1963 com O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte. Após esse marco inicial, o país voltou a ser representado nas edições da segunda metade dos anos 1990, com filmes como O Quatrilho (1996) de Fábio Barreto, O que É Isso, Companheiro? (1998) de Bruno Barreto e Central do Brasil (1999), também dirigido por Walter Salles.

Vale ressaltar que a categoria foi renomeada para melhor filme internacional em 2020, quando o premiado Parasita, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, conquistou o prêmio.

A pré-seleção da Academia abrange outras categorias além da de filme internacional, incluindo melhor documentário, documentário em curta-metragem, curta-metragem, curta-metragem de animação, canção original, som, maquiagem e cabelo e efeitos visuais.

A lista final de indicados ao Oscar será revelada no dia 17 de janeiro de 2025, enquanto a cerimônia de premiação está marcada para o dia 2 de março no icônico Teatro Dolby, em Los Angeles, Estados Unidos.