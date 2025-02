“Ainda Estou Aqui” de Walter Salles ultrapassa R$ 140 milhões em bilheteira global

O aclamado filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, alcançou um marco significativo nas bilheteiras, superando a marca de R$ 140 milhões em arrecadação global. Com um orçamento estimado em US$ 1,35 milhão, a produção já rendeu aproximadamente US$ 25,4 milhões (cerca de R$ 144,4 milhões) segundo dados do site especializado Box Office Mojo.

Nos Estados Unidos, o longa obteve uma bilheteira de US$ 3,5 milhões, enquanto na Europa os principais mercados foram a França (US$ 1,9 milhão), Portugal (US$ 1,4 milhão) e Itália (US$ 692,5 mil). No Brasil, o filme continua a atrair público mesmo após três meses de sua estreia em novembro do ano passado, totalizando US$ 17,5 milhões e alcançando 5 milhões de espectadores.

Walter Salles atribui o sucesso do filme ao seu tema central de resistência em tempos de fragilidade democrática. “Eunice Paiva não se deixou vitimizar; ela desafiou um regime autoritário com fé nas instituições e buscou formas únicas de resistência”, disse o diretor em entrevista à BBC News Brasil.

A produção foi indicada a três Oscars e recebeu diversos prêmios internacionais, incluindo Globo de Ouro e Goya. Entretanto, no último Bafta, foi superado na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa pelo filme francês “Emilia Pérez”, o que trouxe um golpe nas esperanças de conquistar o primeiro Oscar para o Brasil.

Salles destaca que o verdadeiro prêmio é o reencontro do público brasileiro com sua própria história nas telonas. “Esse filme foi feito para refletir o Brasil em um momento complexo. Os prêmios são secundários”, afirmou.

A campanha do filme tem sido amplamente reconhecida como orgânica, recebendo apoio internacional notável. A Sony Classics organizou sessões e debates nos EUA, permitindo que o filme ganhasse força através do boca a boca. Celebridades como Alfonso Cuarón e Sean Penn também demonstraram apoio ao projeto.

O diretor enfatiza a importância da continuidade no cinema brasileiro, que depende da regulamentação das plataformas de streaming para assegurar financiamento adequado para produções nacionais. “Estamos em uma terra sem lei”, alertou Salles.

Além disso, Salles reflete sobre sua evolução como cineasta desde “Central do Brasil”, observando que embora tenha passado mais de duas décadas, sua intenção permanece: contar histórias que ressoem com a experiência coletiva do país.

Em relação ao impacto potencial da vitória no Oscar para a cinematografia brasileira, Salles acredita que não se trata apenas de um reconhecimento individual, mas sim da celebração de todo um movimento cinematográfico. Ele observa que as indicações recentes são provas da abertura da Academia ao cinema independente fora dos padrões tradicionais.

Sobretudo, Walter Salles expressa sua gratidão pelo apoio que recebeu e reafirma seu compromisso com a narrativa cinematográfica brasileira em tempos desafiadores. O próximo grande teste para “Ainda Estou Aqui” ocorrerá no dia 2 de março durante a cerimônia do Oscar.