Ainda com oito desfalques, Dorival começa a esboçar seleção com novidades

O técnico Dorival Jr ainda não pode contar com oito jogadores, mas começou a esboçar o time da seleção brasileira que se prepara para a Copa América.

Com apenas 17 jogadores à disposição, a equipe ‘reserva’ tinha somente seis atletas e fazia a marcação enquanto os titulares atacavam.

De todas os testes de Dorival, chama atenção a dupla de volantes sem Bruno Guimarães. O atleta do Newcastle abriu a preparação no segundo time, enquanto Douglas Luiz e João Gomes formaram o meio-campo com Paquetá.

O primeiro time de Dorival teve na linha: Danilo, Marquinhos, Bremer e Wendell; Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá; Martinelli, Savinho e Evanilson. Enquanto isso, a equipe reserva ficou com: Yan Couto, Beraldo, Bruno Guimarães e Raphinha; Andreas Pereira e Pepê.

A segunda formação contou com: Yan Couto, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, Andreas e Pepê; Raphinha, Martinelli e Evanilson. Andreas atuou como segundo volante e Pepê na vaga de Paquetá; Martinelli seguiu pela esquerda.

A terceira montagem mostrou: Yan Couto, Bremer, Beraldo e Danilo; Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá; Raphinha, Savinho e Evanilson. A principal mudança foi com Danilo na esquerda, já que Arana não está à disposição ainda, e a mudança de lado de Savinho: no primeiro time ele jogou na direita e agora aparece na esquerda.

No último time Dorival escalou: Danilo, Marquinhos, Bremer e Wendell; Bruno Guimarães, Pepê e Andreas; Savinho, Raphinha e Martinelli. Na formação, Marttinelli jogou como falso 9, Andreas fez a vez de Paquetá e Pepê cumpriu um papel de segundo volante na ausência de Éderson, que ainda não se apresentou.

Ainda faltam se apresentar à seleção oito jogadores: Bento, Rafael, Éder Militão, Guilherme Arana, Éderson, Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Dos oito, ao menos Vini Jr e Rodrygo chegam para serem titulares e vão alterar a formação treinada neste sábado por Dorival.