AIDEAL, ACAFF e PoloPrinter promovem feira literária em celebração ao Dia da Mulher

No próximo sábado, 09 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, AIDEAL (Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor) e a ACAFF (Academia de Futebol Feminino), juntamente com a Editora PoloPrinter, e apoio da Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo realizam, no Crec Baetinha, das 9h às 17h, a 1ª Feira Literária – Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes.

Idealizadora do evento, Marcia Dantas, presidente da AIDEAL, juntamente com o Ivo Donayre, CEO da Editora PoloPrinter destacam que o objetivo da feira é ser um movimento para que mulheres possam ter uma oportunidade para fazerem a exposição dos seus livros e também abrir cada vez mais espaços para as mulheres autoras, ilustradoras e artesãs, criando um movimento para fortalecer as participantes, além de unir o esporte a literatura para as meninas e mulheres atletas da ACAFF.

Estarão presentes na feira autoras do ABCD e outras regiões, como; Maria Angélica Amarante dos Anjos, autora do livro “Fui Adotada aos 56 anos e Histórias na Varanda”, Mary Lopes Esteves Frizanco, autora do livro “Vivendo na Borda”, Solange Solón Borges, autora dos livros “Todos os Homens são Girassóis”, “Jardins irregulares”, “Mudei meu passado”, “A historinha do bichinho Gordão”, e “Cachorro Cheirudo”, Nani Paiva, autora do livro “A Chave Mágica” e “O Mundo que dá voltas”, Adriana Barros, autora de “Livros de autores autistas e outras condições” , Rakel de Jesus Pinho, autora dos livros “Salve a mãe natureza”, “Ato de brincar e cultura com amor cada um com seu valor”, Sandra Cassimiro, autora do livro

“Mulheres Negras Sim”, Alcidéa Miguel de Souza, autora do livro “Histórias que ouvi e vivenciei”, Camila Marqües da Silva, fundadora do Instituto Jarita Vijáya, Nathalia de Oliveira autora do livro “Injúria / corpos injuriados na escola: problematizações para o ensino de filosofia”, Roberta Borges, autora

do livro “O menino de coração azul”, Nane Voaletra, autora do livro “Da ideia à estante – Um guia para escrever e publicar o seu próprio livro”, Vivian Veronez, autora do livro “Depois de Tudo, o Amanhã”, além da própria presidente da AIDEAL, Marcia Dantas, autora do livro “Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes”, em parceria com a autora Valéria Vieira, e do livro “Imagine que com Lumila Dorta”. Outra presença confirmada no evento será a ilustradora Jessica Silva Viúde, responsável pelo blog “Desenhos Jessy”.

Na feira de artesanato estarão presentes as artesãs; Rudinéia Canever, expondo marcadores de livro em tela com pintura abstrata e texto reflexivo no verso, Ana Maria Rodrigues Gomes com exposição de artesanato macramé e pedra, Ana Lucia Fioravanti, com costura criativa, Marlene das Mercês Cavalcante Rorato, com a exposição de Sinh’Ana Brazil arte em tecido, Neusa de Oliveira, com bonecas/os pretos de pano, Cris Villani, com exposição de artesanato geral, Larissa Ayumi Terada, com exposição de brincos, pulseiras em macramê e canetas decoradas, Deise Nascimento, com costura criativa, Juliane Moura, com exposição de perfumes, Tereza Araújo, expondo camisetas e ecobags da cultura afro, e Tânia Cainé

Canassa com exposição de bolsas, carteiras, necessaires.

A cobertura de foto e filmagem da feira será realizada pelo fotógrafo Moisés Nascimento e pela empresa One Vision da fotógrafa Manu Natividade. O evento também contará com barracas de comidas, palestras, oficinas, sorteios e muitas outras atrações. Responsável pela organização do evento, o Conselho Gestor do Crec Baetinha também estará presente na data. Além disso, vai ocorrer o desfile das mulheres do projeto Água Marinha coordenado por Denise Perin, diretora do projeto, com modelos da terceira idade, e as presenças da Miss Santo André e a Miss São Bernardo do Campo.

Serviço

1ª Feira Literária – Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes

Hora: 9h às 17h

Data: 09/03

Local: Crec Baetinha – R. Bauru, 20 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo – SP