Agyei Augusto estará na primeira edição do Festival Festeen

O jovem talento Agyei Augusto vai voltar aos palcos. O cantor é um dos destaques da primeira edição do festival Festeen, que acontecerá em São Paulo no dia 17 de novembro. Para ele, a oportunidade é um sonho realizado. “Estou muito feliz! Será minha primeira vez em um festival, e é uma honra estar ao lado de artistas que sempre acompanhei. É incrível que o Festeen esteja abrindo portas para novos talentos”, celebra o artista. Nomes como Melody e o grupo BFF Girls também integram o line-up do evento, que promete se destacar entre os talentos da nova geração.

Para essa performance especial, Agyei promete um repertório vibrante com suas músicas de estúdio e covers de suas maiores influências. “Vai ser um show para ninguém ficar parado. O lema é ‘Let’s Rock The Party’”, diz ele, deixando o público ansioso pelo que está por vir. A preparação inclui rituais de concentração, cuidados com a voz e, claro, o tradicional momento de união com sua equipe, pedindo boas energias para o espetáculo.

Agyei também destaca a importância de festivais como o Festeen para sua carreira, pois eles fortalecem a conexão com o público e ampliam seu alcance. “É uma oportunidade única de me conectar com pessoas que talvez não me conheçam, mas que, ao ouvir o som, começam a acompanhar meu trabalho”, explica.

Após o Festeen, Agyei se prepara para o lançamento do clipe de sua última faixa do EP “Agyei Na Área” e a produção de seu primeiro álbum.