Agustín Canobbio surpreende e se destaca como vice-artilheiro do Fluminense em 2025

O atacante uruguaio Agustín Canobbio tem se destacado no Fluminense ao surpreender com sua capacidade de finalização nesta temporada de 2025. Inicialmente, o jogador, que chegou ao clube como um dos 11 reforços, passou por um período de adaptação onde não conseguiu marcar em seus primeiros sete jogos. Contudo, essa fase parece ter ficado para trás.

Desde então, Canobbio se tornou uma peça-chave no ataque tricolor, anotando cinco gols em quatro partidas consecutivas. Com esse desempenho, ele assume a vice-liderança na artilharia do Fluminense, apenas atrás do argentino Germán Cano, que já balançou as redes oito vezes nesta temporada.

O técnico Mano Menezes comentou de forma descontraída sobre o momento artilheiro de Canobbio durante a coletiva após a vitória do Fluminense por 4 a 0 contra o Volta Redonda, realizada no último domingo (2). “Tenho brincado muito com o Canobbio, que está fazendo gols como nunca fez. Quando ele veio do Athletico, ouvimos que ele era muito bom, mas que não tinha um histórico forte de gols. Com um pouco de sorte, ele pode marcar muitos mais para nós”, afirmou Menezes.

A ascensão de Canobbio na lista de artilheiros é notável, especialmente considerando seu passado como um atacante menos prolífico. Ele agora se junta à disputa pela artilharia do Campeonato Carioca, onde também enfrenta o atacante do Vasco, Vegetti, ambos com seis gols até o momento. O uruguaio está cada vez mais próximo dessa marca, tendo já alcançado quatro gols.

Além de Canobbio e Cano, outros jogadores também contribuíram para os números do Fluminense nesta temporada. Serna e Árias marcaram duas vezes cada um, enquanto Everaldo, Keno, Thiago Silva, Paulo Baya, Samuel Xavier, Ignácio e Kauã Elias também deixaram suas marcas.

A trajetória de Agustín Canobbio reflete não apenas sua adaptação ao clube carioca mas também uma evolução significativa em seu desempenho ofensivo. O futuro promete grandes emoções para o jogador e para os torcedores do Fluminense.