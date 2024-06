Águia resgata idoso com suspeita de AVC em Ilhabela

Um idoso, de 72 anos, foi socorrido pela equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), nesta segunda-feira (24). O homem estava em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e, por isso, a aeronave foi utilizada para o resgate.

A vítima estava na praia quando sentiu um mal-estar. O acesso ao local é mais demorado e, por causa da complexidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a PM “Conseguimos fazer um trajeto de quase duas horas em 12 minutos com a aeronave”, explicou o tenente Rafael Pereira Corrêa, que participou do socorro.

Após os primeiros atendimentos realizados pelos profissionais do Samu, a vítima foi levada de ambulância até o local onde a aeronave pousou. “Ele estava consciente, porém mostrava desvio de rima [sorriso torto] e tinha dificuldade de mexer a perna direita”, contou o tenente ao se referir aos sintomas típicos de um AVC.

O transporte aéreo deixou o idoso com outra equipe do Samu. O paciente foi levado ao Hospital Municipal de Ilhabela. “Depois de diagnosticado e tratado, ele já apresenta uma melhora na força motora. Em casos assim, o tempo de socorro é primordial”, finalizou o policial.