Águia da PM ‘persegue’ carro e ajuda na apreensão de 400 kg de maconha

Uma operação policial na tarde desta sexta-feira (4), em São Jose do Rio Preto, terminou com a apreensão de 400 tijolos de maconha. A droga estava em um carro que fugiu em alta velocidade de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-153.

Os agentes compartilharam as informações do veículo com a Polícia Militar, que acionou o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e o helicóptero Águia.

A aeronave localizou o veículo e fez o acompanhamento pelas ruas da cidade por quase 15 minutos. O motorista fugiu pela contramão e em alta velocidade, transpondo os bloqueios policiais. As equipes em apoio cercaram a região. O fugitivo parou na Avenida José da Silva Sé e se entregou.

No porta-malas do carro havia cerca de 400 tijolos de maconha embrulhados para “presente”. A droga totalizou quase 300 quilos.