Água Santa se reabilita e atropela o Bragantino pelo Paulistão

No último sábado (25), o Red Bull Bragantino enfrentou mais um revés no Campeonato Paulista de 2025, desta vez perdendo para o Água Santa por 3 a 0, em partida realizada no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Este resultado marca a terceira derrota consecutiva da equipe na competição.

A partida começou de forma cautelosa, com ambas as equipes se estudando e criando poucas oportunidades no setor intermediário. Com o decorrer do jogo, os times começaram a se soltar e criar jogadas mais incisivas.

A abertura do placar ocorreu aos 33 minutos, quando o árbitro assinalou um pênalti após consulta ao VAR. Na sequência, aos 42 minutos, Diogo Batista aproveitou uma falha defensiva do Bragantino para aumentar a vantagem do Netuno.

Na segunda etapa, a situação para o Red Bull Bragantino se complicou ainda mais. O time, que já lutava para criar chances efetivas, viu o Água Santa dominar as ações em campo e selar a vitória aos 27 minutos, com um gol marcado por Ademilson.

Para agravar ainda mais a situação da equipe visitante, Eduardo Sasha foi expulso após uma jogada imprudente em que desferiu uma cotovelada em um adversário. A partir desse momento, o Massa Bruta não conseguiu reagir e a derrota por 3 a 0 se consolidou até o apito final.

O Red Bull Bragantino já se prepara para seu próximo desafio no campeonato. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, 28 de março, enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque, às 19h30. Por sua vez, o Água Santa seguirá para Ribeirão Preto, onde encontrará o Botafogo na quarta-feira, 29 de março, às 21h30.