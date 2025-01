Água Santa estreia na Copinha nesta sexta diante do CRB em Tupã

A tarde desta sexta-feira (3) será de estreia do Água Santa na edição 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida marcada para as 15h15 no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã, o Netuno irá enfrentar o CRB de Alagoas.

Mesmo mostrando respeito pelo adversário, o meia Renato Camargo elogiou a preparação do elenco e mostra-se confiante na conquista de um resultado positivo na abertura da tradicional competição de categorias de base.

“O CRB é um clube de tradição e certamente veio para São Paulo com uma equipe forte. Mas treinamos por praticamente dois meses com foco total na Copinha e vejo nosso grupo bem preparado e em condições de lutar pelos três pontos nesta primeira rodada”, declarou o meio-campista, que conta com gestão de carreira da Mundek Sports.

GRUPO 9

O Água Santa integra a chave 9 da Copa São Paulo. Além do time alagoano, o clube de Diadema terá pela frente o Tupã, em confronto marcado para a próxima segunda-feira, e o Brasiliense, adversário da terceira rodada, no dia 9.

Somente os dois primeiros colocados do grupo garantem a classificação para a segunda fase da competição.

Confira os jogos desta quinta (2)

15h15: São Carlos x Imperatriz – YouTube “Paulistão”

São Carlos x Imperatriz – YouTube “Paulistão” 16h45: Mirassol x Rio Branco (ES) – YouTube “Paulistão”

Mirassol x Rio Branco (ES) – YouTube “Paulistão” 18h00: Cruzeiro x Real Brasília (DF) – CazéTV

Cruzeiro x Real Brasília (DF) – CazéTV 19h00: Criciúma x Capitão Poço – SporTV

Criciúma x Capitão Poço – SporTV 19h15: Votuporanguense x Floresta – YouTube “Paulistão”

Votuporanguense x Floresta – YouTube “Paulistão” 21h30: Botafogo x Fast Clube – SporTV

Fonte: Sportes DP