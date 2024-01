Água Santa enfrenta o Santos hoje pela 3ª fase da Copinha

O Água Santa continua sua trajetória de vitórias na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe diademense enfrenta nesta segunda (15/1), às 19h15, a equipe do Santos, em partida válida pela terceira fase da competição. O jogo acontece na Arena Inamar, o estádio do Água Santa, e os ingressos são gratuitos.

Caso avance, a equipe de Diadema disputará pela primeira vez em sua história as oitavas de final da competição.

O Netuno, como é carinhosamente chamado o Água Santa, conquistou seu lugar na terceira fase depois de vencer, no sábado (13/1), o Juventude-RS por 2 a 1. A partida aconteceu na casa do time diademense, a Arena Inamar.

O jogo, parelho, rendeu muitas emoções para quem acompanhou, com ambas as equipes tendo boas oportunidades de marcar. Os dois gols do Netuno foram marcados por Jonatas Santos, ainda no primeiro tempo. Tomi Montefiori descontou para o Juventude.

Os destaques da partida ficaram por conta do goleiro do Netuno, Matheus Novaes, que garantiu o resultado para o time diademense com bela atuação. A defesa do Juventude também teve bom desempenho, evitando um placar mais elástico.

Diadema é uma das cidades do ABCD a receber, neste ano, a Copinha. A competição reúne 128 equipes. A partir da segunda fase, os jogos são eliminatórios. A final ocorre dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

O Estádio do Água Santa fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes s/nº, no Jardim Inamar.