Água Santa empata com Botafogo-SP e segue na lanterna do grupo C do Paulistão

Na noite desta quarta-feira (29), o Botafogo-SP e o Água Santa protagonizaram um duelo emocionante que terminou em empate por 1 a 1, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O confronto ocorreu na Arena NicNet, localizada em Ribeirão Preto, onde o Botafogo iniciou a partida com um gol de Allyson, que abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. No entanto, a reação do Água Santa foi imediata, com Neilton igualando a contagem poucos minutos depois.

Com esse resultado, o Botafogo permanece sem vitórias na competição, acumulando três empates e duas derrotas, totalizando apenas três pontos e ocupando a última posição do Grupo A. O grupo é liderado por Mirassol e Corinthians, ambos com 12 pontos, seguidos por Inter de Limeira com 4.

Por sua vez, mesmo tendo conquistado uma vitória anteriormente, o Água Santa encontra-se na lanterna do Grupo C, somando quatro pontos. O grupo é dominado por São Paulo (10), Novorizontino (6) e Noroeste (6).

O jogo

A primeira metade da partida foi marcada por um ritmo acelerado. O Botafogo começou impondo pressão sobre a defesa adversária e rapidamente anotou seu gol após um escanteio cobrado por Douglas Baggio. Allyson se destacou ao cabecear firme para as redes.

Contudo, a vantagem durou pouco tempo. O Água Santa teve a chance de empatar após um pênalti cometido por Allyson ao derrubar Ademilson dentro da área. Neilton não desperdiçou a oportunidade e converteu a penalidade com precisão.

Ainda na etapa inicial, o Botafogo quase voltou à frente no placar quando Pablo Thomaz aproveitou um rebote para marcar, mas o VAR anulou o gol ao identificar falta do atacante sobre o goleiro Ygor Vinhas.

O segundo tempo manteve o equilíbrio entre as equipes na busca pela vitória. Nos primeiros minutos, Ademilson teve uma grande oportunidade para o Água Santa, mas não conseguiu finalizar com sucesso. Em resposta, Leandro Maciel quase fez o segundo para o Botafogo ao acertar a trave.

O Botafogo continuou pressionando e criando chances através de chutes de longa distância e cobranças de faltas. Uma jogada em particular chamou atenção quando Alexandre Jesus finalizou dentro da área, mas foi barrado por uma excelente defesa de Ygor Vinhas. Nos instantes finais da partida, João Carlos também teve trabalho ao desviar três chutes perigosos de Luan Dias e Ramon.

Com esse empate, ambas as equipes se preparam para seus próximos compromissos no campeonato. O Botafogo visitará a Portuguesa no Pacaembu no sábado às 16h, enquanto o Água Santa receberá a Ponte Preta em Diadema no domingo também às 16h.