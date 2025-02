Água Santa é derrotado pela Ponte Preta em Diadema pelo Paulistão

Em uma partida crucial para a recuperação no Campeonato Paulista, a Ponte Preta conquistou uma vitória importante ao derrotar o Água Santa por 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O único gol da partida foi marcado por Danilo Barcelos, que converteu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, garantindo assim a reabilitação da equipe campineira após quatro jogos sem vencer.

Com essa vitória, a Ponte Preta se distanciou temporariamente da zona de rebaixamento, enquanto o Água Santa permanece na última colocação do Grupo C, com apenas quatro pontos. O desempenho da equipe de Diadema é preocupante: em seis partidas disputadas, contabiliza quatro derrotas, um empate e uma vitória. O grupo é liderado pelo São Paulo, que possui dez pontos, seguido pelo Noroeste com seis.

Os dois clubes agora se preparam para suas próximas partidas na sétima rodada do Paulistão. A Ponte Preta enfrentará o Noroeste em Bauru na quarta-feira (05), enquanto o Água Santa visitará o Guarani no Brinco de Ouro na quinta-feira (06), ambos às 19h30.

Como foi a partida?

A partida teve início com a Ponte Preta dominando as ações. Logo nos primeiros instantes, Victor Andrade quase abriu o placar, mas sua finalização passou acima do gol defendido por Ygor Vinhas. À medida que o jogo avançava, o Água Santa conseguiu equilibrar a partida e criar algumas oportunidades, principalmente através de chutes de longa distância de Luan Dias e Netinho, que foram contidos pelo goleiro Diogo Silva.

Um dos momentos críticos da primeira etapa ocorreu aos 25 minutos, quando Elvis, uma das principais peças do time campineiro, deixou o campo devido a uma lesão muscular. Contudo, foi no final do primeiro tempo que a Ponte Preta conseguiu se impor. Aos 47 minutos, após um lance em que Victor Andrade foi derrubado dentro da área por Fábio Sanches, o árbitro consultou o VAR e assinalou a penalidade. Danilo Barcelos não hesitou e converteu, colocando sua equipe em vantagem.

No segundo tempo, embora o Água Santa tenha iniciado com mais posse de bola, suas tentativas de ataque foram frustradas pela sólida defesa da Ponte Preta. A equipe visitante focou em contra-ataques e quase ampliou a vantagem aos 11 minutos com um chute de Jean Dias que passou longe do alvo.

Nos momentos finais da partida, o Água Santa intensificou os esforços em busca do empate. A melhor oportunidade surgiu aos 35 minutos: após uma sequência de rebotes na área adversária, Ademilson teve a chance de igualar o placar com um chute firme; no entanto, Diogo Silva fez uma defesa crucial e garantiu a vitória para a Ponte Preta.