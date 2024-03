Água sanitária no combate à dengue

Recentemente, o Ministério da Saúde trouxe à tona um quadro alarmante da saúde pública no Brasil, com o registro de 555.583 casos prováveis de dengue e 94 mortes confirmadas pela doença.

Para além dos cuidados em casa, é preciso estar atento aos ambientes de trabalho, local em que milhões de brasileiros passam parte do dia. “A fim de prevenir a contaminação de dengue, as empresas podem implementar diversas medidas preventivas. Isso inclui a promoção de campanhas de conscientização sobre a importância da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, bem como ações educativas sobre os sintomas”, explica Renato Ticoulat, especialista em limpeza e fundador da Limpeza com Zelo.

E o momento exige ainda mais cuidado. Locais com água empossada, como garrafas e pneus, são os principais focos do mosquito aedes aegypti. A boa notícia é que há uma forma simples e econômica de se proteger: o uso de água sanitária.

Como usar?

A água sanitária acaba com os focos da doença, pois combate as larvas do aedes aegypti. O produto deve ser aplicado em potenciais criadouros, ajudando a evitar a proliferação do mosquito.

A proporção correta é de 2 ml de água sanitária por litro de água que é o suficiente para o combate e deve ser repetida semanalmente, para garantir que a solução continue efetiva. Além disso, mantenha as atividades de remoção e proteção dos potenciais criadouros.

Não se deve ingerir essa quantidade por humanos ou animais, apenas ser usado para esse fim, alerta o especialista.

A versão da água sanitária premium é ainda mais indicada, já que tem maior poder ativo, ela desinfeta, tem ação bactericida e conta com um componente específico para o combate às larvas do mosquito da dengue.

Aplicar o produto nos seguintes locais: