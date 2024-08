Agro Paulista registra superávit de 9,7% nos sete primeiros meses do ano

O agronegócio paulista apresentou resultados positivos no período de janeiro a julho, com as exportações crescendo 9,6%, atingindo US$ 16,83 bilhões. As importações do setor também registraram um aumento de 9,3%, totalizando US$ 3,28 bilhões. Assim, o saldo da balança comercial do agronegócio paulista permaneceu superavitário, registrando US$ 13,55 bilhões, aumento de quase 10% em relação ao mesmo período de 2023.

As exportações do agronegócio representaram 42,8% do total exportado pelo estado de São Paulo no período, enquanto as importações do setor responderam por apenas 7,6% do total das importações paulistas. O bom desempenho do agronegócio foi fundamental para evitar um déficit comercial ainda maior no estado, uma vez que os outros setores da economia paulista registraram um déficit de US$ 17,20 bilhões. “Mais uma vez o bom desempenho da agricultura paulista refletiu nos bons resultados da balança comercial do Estado e contribuiu para um superavit ainda maior”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Principais Produtos Exportados pelo Agronegócio Paulista

Entre janeiro e julho de 2024, os principais produtos exportados pelo agronegócio paulista foram:

Complexo sucroalcooleiro: US$ 6,51 bilhões, com o açúcar representando 92,2% e o álcool etílico (etanol) 7,8% desse total.

Produtos florestais: US$ 1,83 bilhão, com celulose (54,0%) e papel (38,4%) sendo os principais itens.

Carnes: US$ 1,81 bilhão, com destaque para a carne bovina, que representou 83,4% do total.

Complexo soja: US$ 1,77 bilhão, sendo a soja em grão o principal item, com 81,4% de participação.

Sucos: US$ 1,36 bilhão, dos quais 97,6% referem-se ao suco de laranja.

Esses cinco grupos de produtos representaram 79% das exportações do agronegócio paulista. O café, tradicional no estado, ocupou a sexta posição, com vendas de US$ 737,40 milhões, sendo que 73,3% deste total referem-se ao café verde.

Comparado ao mesmo período de 2023, os grupos que apresentaram maior crescimento em valor exportado foram: complexo sucroalcooleiro (+31,8%), café (+31%), sucos (+20%), produtos florestais (+15%) e carnes (+4,3%). Por outro lado, o complexo soja registrou uma queda significativa de 36,7% no valor exportado.

Participação do Agronegócio Paulista no Brasil

No agronegócio, São Paulo representou 17,2% das exportações brasileiras do setor, um aumento de 1,4 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023.

São Paulo é o segundo maior estado exportador do agronegócio brasileiro, com 17,2% de participação, atrás apenas de Mato Grosso (18,5%). O Paraná ocupa a terceira posição com 11,1%, seguido por Minas Gerais (9,9%) e Rio Grande do Sul (8,2%).

Os produtos do agronegócio paulista que mais se destacaram nas exportações nacionais foram sucos (85,6%), produtos alimentícios diversos (73,2%) e o complexo sucroalcooleiro (59,0%).

Este panorama reflete o desempenho do comércio exterior do agronegócio paulista e brasileiro nos primeiros sete meses de 2024.

Desempenho do Agronegócio Brasileiro

As exportações do agronegócio brasileiro cresceram 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 97,80 bilhões, representando quase metade (49,3%) das exportações totais do país. As importações do setor também registraram um aumento de 15,9%, totalizando US$ 11,25 bilhões, que corresponde a 7,6% das importações brasileiras.

O saldo da balança comercial do agronegócio foi positivo, com um superávit de US$ 86,55 bilhões, embora ligeiramente inferior (-0,7%) ao registrado no mesmo período de 2023. O desempenho robusto do agronegócio foi fundamental para evitar um déficit comercial maior no Brasil, já que os demais setores da economia apresentaram um déficit de US$ 37 bilhões nos primeiros sete meses de 2024.

Principais Produtos Exportados pelo Agronegócio Brasileiro

Os principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro no período foram:

Complexo soja: US$ 39,52 bilhões, com a soja em grão representando 83,3% e o farelo de soja 14,7%.

Carnes: US$ 14,18 bilhões, com carne bovina (48,1%), carne de frango (38,3%) e carne suína (11,2%) sendo os principais itens.

Complexo sucroalcooleiro: US$ 11,04 bilhões, com o açúcar representando 94,1% e o etanol 5,8%.

Produtos florestais: US$ 9,95 bilhões, principalmente celulose (60,5%) e madeira (24,6%).

Café: US$6,22 bilhões, com destaque para o café verde (91,7%).

Esses cinco grupos representaram 82,8% das exportações do agronegócio brasileiro. Comparado ao mesmo período de 2023, o café (+47,6%), o complexo sucroalcooleiro (+44%), os produtos florestais (+14,9%) e as carnes (+4,2%) tiveram aumentos significativos, enquanto o complexo soja apresentou uma queda de 15,4%. “Tradicionais culturas no Estado, como o café e o setor sucroenergético têm sido fundamentais, na história do agro paulista, para a geração de renda e empregos no campo. O resultado da balança nestes sete meses do ano ratifica todo o trabalho em prol do crescimento e desenvolvimento destes setores desde a área agrícola, até as agroindústrias. Além de contribuir com números significativos, café e cana são símbolos de São Paulo”, ressalta Piai.