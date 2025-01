Agrishow inicia vendas de ingressos para a sua 30ª edição

Os ingressos para a Agrishow 2025, 30ª edição da principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, serão comercializados a partir de 20 de janeiro no site oficial: agrishow.com.br. Neste ano, o evento terá como tema “O Futuro do Agro de A a Z” e cada dia de visitação custará R$ 70,00 no primeiro lote, que estará disponível até 23 de fevereiro. Como anteriormente, os interessados deverão escolher o dia da semana em que desejam visitar a feira já no ato da compra.

Além da credencial de entrada, que poderá ser utilizada por um dia inteiro, também será possível adquirir antecipadamente o ticket para uso do estacionamento, cujo valor varia de R$ 70,00 a R$ 110,00 por dia a depender do tipo de veículo (motos, carros de passeio, vans, ônibus). Também estarão disponíveis pacotes de VIP Valet para os cinco dias de evento com acesso facilitado à feira por R$ 550,00.

O segundo lote será disponibilizado a partir de 24 de fevereiro e cada dia custará R$ 80,00. Importante destacar que as quantidades de ingressos por dia e de tickets de estacionamento são limitadas. Por isso, vale antecipar as compras online. Na bilheteria do evento, que acontecerá entre 28 de abril e 2 de maio, das 8h às 18h, o valor diário da entrada será de R$ 140,00.

Além do estacionamento exclusivo da feira, haverá também uma área dedicada a caravanas, visando promover praticidade e conforto no desembarque e embarque dos participantes desses grupos.

Em 2024, a 29ª edição da Agrishow se encerrou com R$ 13,608 bilhões em intenções de negócios, um crescimento de 2,4% em relação à edição de 2023. A feira reuniu aproximadamente 195 mil visitantes, entre produtores rurais de pequenas, médias e grandes propriedades, de todas as regiões do país e também do exterior.

Serviço:

AGRISHOW 2025 – 30ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

Data: 28 de abril a 2 de maio de 2025

Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Horário: das 8h às 18h