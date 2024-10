Agricultura SP participa do maior evento de pescado da América Latina

Na próxima terça-feira (18/09), às 13h, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) participa da cerimônia de abertura do Seafood Show Latin America, em São Paulo.

Com a presença do secretário executivo da SAA, Edson Freitas, a terceira edição do maior evento do setor de pescado da América Latina, acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, e promete reunir grandes nomes da indústria do pescado e da gastronomia, além de produtores e compradores de diversos países.

Na ocasião, o Instituto de Pesca (IP-Apta), da SAA, apresentará projetos institucionais de sucesso, como o Núcleo de Pesquisa Pescado para Saúde, cuja missão é promover e aumentar o consumo de pescado. Além do Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Sanidade em Piscicultura, que visa à melhoria da sanidade na piscicultura para a obtenção de uma produção de tilápia com qualidade, tanto para o produtor quanto para o consumidor.

Durante os três dias de evento, os visitantes poderão participar de exposições, paineis de discussão, apresentações de cases e palestras que abordarão tendências de consumo, sustentabilidade, tecnologias de produção e os desafios do setor no contexto atual.