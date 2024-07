Agricultura SP e empresas parceiras comemoram primeiros resultados do Programa Milho+SP

Acima do esperado. Esse foi o resultado da primeira avaliação do Programa Milho +SP, analisado em um encontro com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, juntamente com as empresas parceiras, na sede da cooperativa agroindustrial Coopermota, no município de Cândido Mota.

A Coordenadoria de Assistência Técnica (CATI), ligada à SAA, fez uma importante reflexão sobre o programa, que começou a ser implementado há dois anos e tem, como principal objetivo, ampliar a produção do grão em larga escala no estado de São Paulo para alcançar 11 milhões de toneladas até 2030.

Além dos resultados obtidos até o momento, o representante da CATI divulgou as expectativas para a safra 2024/25.

José Augusto Maiorano, engenheiro agrônomo da CATI, do Centro de Cadeias Produtivas, apresentou os resultados relativos às últimas duas safras e ressaltou que o programa foi implementado em 23 unidades demonstrativas e para a próxima safra, o Milho +SP contará com 19 UDs na safra 24/25 em todas as regionais da CATI, inclusive com quatro novas áreas, localizadas nos municípios de Campos Novos Paulista, Platina e Ourinhos. Além disso, foram capacitados 1615 agentes da cadeia do milho, que atuam diretamente em campo com os agricultores. A expectativa é alcançar 100 mil produtores de milho, abrangendo uma área de 1 milhão de hectares em até seis anos.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) e das empresas Corteva Agriscience, Valtra (marca do Grupo AGCO) e Yara Brasil, o programa fomenta a adoção de uma ampla gama de tecnologias em pequenas propriedades para aumentar a produção local do grão.

“O Milho+SP vem ao encontro do compromisso da Yara de disseminar conhecimento para contribuir com o crescimento e desenvolvimento da agricultura e de estar sempre próxima do produtor rural. Esse programa é uma importante iniciativa publico-privada e estamos orgulhosos de fazer parte dele”, completou Ademilson Palharin, especialista de Desenvolvimento Comercial da Yara, durante a cerimônia.

As empresas parceiras reiteraram a importância da parceria entre entidades públicas e privadas, com o objetivo de potencializar e garantir efetividade do programa estadual.

“O programa demonstra a importância de uma parceria público-privada para a criação de um ecosistema de produção em prol dos agricultores. A Corteva entende que as soluções para os grandes desafios devem ser trabalhadas de forma colaborativa. No caso do Milho+ SP, estamos unindo a vocação do Estado com a vocação da Indústria e demais agentes da agricultura moderna para o sucesso do agricultor”, pontuou Alexsandro Mastropaulo, Líder de Desenvolvimento da Agricultura da Corteva Agriscience.

Durante o encontro, o secretário ressaltou a importância da parceria público-privada para implantação de políticas públicas assertivas em prol do desenvolvimento do agro paulista.

“Para diagnosticarmos se uma parceria será um sucesso, basta analisarmos os agentes envolvidos na iniciativa. De um lado, temos a CATI, um dos braços principais da Secretaria de Agricultura, que atende os mais de 450 mil produtores de nosso estado. De outro, temos três companhias com credibilidade e pujância inquestionável. O resultado apresentado impressiona e uma certeza que tenho é que no próximo ano, quando apresentarmos os resultados novamente, ficaremos surpresos de novo”, concluiu Piai.

A iniciativa consolida um ecossistema de produtividade, que envolve diferentes etapas, como conhecimento agronômico e manejo ideal para a lavoura, adoção tecnológica em insumos e em equipamentos, acesso a crédito e seguro, bem como, treinamentos e conexão com indústrias.



Na visita à região de Cândido Mota, o secretário Guilherme Piai também conheceu uma área demonstrativa de 1,2 hectare, na zona rural de Assis, que pertence ao produtor Edson Luis Rodrigues. Os extensionistas da CATI têm utilizado o espaço, junto às empresas parceiras, desenvolver as técnicas de manejo relativas à cultura do milho.

“Quando visitamos uma propriedade que vem realizando um trabalho de referência por meio de um programa que teve seu início a partir do governo de São Paulo, é motivador e impulsiona nossas equipes a seguir com o excelente trabalho”, declarou o secretário Guilherme Piai.