Agricultura: São Paulo torna públicos dados de regularização ambiental

Junho é considerado o Mês do Meio Ambiente em todo o mundo. Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e se tornou essencial para o desenvolvimento sustentável.

Em comemoração à data, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, responsável pela regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado, lança hoje o Painel da Regularização Ambiental, que impulsiona a agenda da descarbonização para o futuro da agricultura paulista, por meio da conservação de seu território.

Com este novo painel, SP dá mais um passo importante na implementação do Código Florestal Brasileiro no Estado de São Paulo, de forma a permitir que toda sociedade acompanhe, por meio de boletins mensais, os avanços da regularização ambiental dos imóveis rurais paulistas, em cada região e município do Estado de São Paulo.

O Painel da Regularização Ambiental não só cumpre a legislação de acesso à informação, mas presta contas à sociedade paulista sobre a implantação do Código Florestal no Estado de São Paulo e possibilita a qualquer segmento interessado o acompanhamento do compromisso da atual gestão de entregar, até 2026, a validação de 100 % dos cadastro inscritos no SICAR/SP e a plena regularização ambiental dos imóveis rurais do estado, instrumento fundamental para o alcance das metas de recuperação da vegetação nativa.

O painel está disponível no site do SICAR-SP: https://car.agricultura.sp.gov.br

Os Boletins mensais já disponibilizados no Painel da Regularização Ambiental contam com os principais indicadores do processo de regularização ambiental, e deverão, à medida que a SAA avance nas etapas de regularidade dos imóveis, ou mesmo que haja sugestões da sociedade, agregar novas informações.

Essa é mais uma das frentes de atuação que o Estado de São Paulo desenvolveu para o avanço da regularização. Hoje, São Paulo está em posição destacada, frente aos demais estados brasileiros com um total de 425 mil cadastros ativos e 389 mil cadastros já processados no sistema estadual, sendo que 12% (39.649) já se encontram validados pela SAA.