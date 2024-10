Agricultura de SP promove 1º Encontro do Projeto Cozinhalimento

Para encerrar as comemorações da Semana da Alimentação, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promoveu nesta quinta-feira (17/10), o 1º Encontro do Projeto Cozinhalimento. O evento reuniu, na sede da pasta na capital paulista, gestores, nutricionistas e beneficiários para compartilharem experiências e ideias e, juntos, contribuírem para a inovação do Projeto em seus respectivos municípios.

O Projeto Estadual Cozinhalimento promove a instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional, com foco na promoção de hábitos alimentares saudáveis, no aproveitamento integral dos alimentos, fortalecimento do empreendedorismo social, incentivo à geração de renda e desenvolvimento de ações sociais para a população paulista.

O Projeto, segundo a coordenadoria de Segurança Alimentar, capacitou 20 mil pessoas somente neste ano, com mais de 56 convênios estabelecidos com as prefeituras. “Esse é um projeto que me emociona muito, por poder acompanhar o impacto que causa na vida das pessoas. São milhares de empreendedores se capacitando todos os dias ao redor do Estado. Isso é muito gratificante para nós”, se emociona Camila Kanashiro, coordenadora de Segurança Alimentar da COSALI.

Ontem, também na sede da SAA, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, aconteceu também o 14º Prêmio Josué de Castro, evento que reconhece e valoriza iniciativas paulistas de combate à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional.

O prêmio, concedido anualmente pela Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSALI), da SAA, e pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea/SP), premia municípios, universidades e entidades, públicas e privadas, nas categorias “Pesquisa Científica” e “Programa ou Projeto de Políticas Públicas”.