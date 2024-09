Agricultura de SP participa de debate sobre o futuro da pecuária brasileira

Na próxima terça-feira (10/09), o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, participa do 4º Fórum Pecuária Brasil, evento que traça perspectivas para a pecuária brasileira, apresenta análises e promove novas oportunidades de mercado.

O setor paulista de pecuária lidera as exportações nacionais, e movimentou US$ 1,5 bilhões apenas nos primeiros sete meses de 2024. São mais de 11 milhões de cabeças de gado, que somadas à maior quantidade de plantas frigoríficas do país, colocam SP como o maior exportador de proteína do mundo.

Nas últimas três edições, o Fórum Pecuária Brasil se tornou um marco para o setor, reunindo pecuaristas, setores público e privado, especialistas, mercado financeiro, indústria, entidades e lideranças. Com seis painéis na programação, serão discutidas as perspectivas de mercado 2024/25, os desafios da indústria no mercado interno e oportunidades no mercado internacional, entre outros temas.

O fórum ocorre no complexo empresarial WTC – World Trade Center São Paulo, e a cerimônia de abertura com autoridades começa às 08h30. No ano passado, sua 3ª edição reuniu 30 palestrantes, mais de 600 participantes, e quase 10 horas de conteúdo.