Agricultura de SP celebra Dia do Agricultor em evento na cidade de Limeira

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo participou do Segundo Encontro Anual de Agricultores de Limeira e Região nesta sexta-feira (26), na CATI Regional de Limeira. Representando a Pasta paulista, o secretário executivo, Edson Fernandes, prestigiou o evento que reuniu produtores rurais, empresas e técnicos da SAA.

“Proteger a citricultura paulista, responsável por US$ 2 bilhões em receita para o Estado e 200 mil empregos, é um legado que o secretário Guilherme Piai quer deixar em sua gestão. Por isso, estamos garantindo a linha de crédito ao produtor, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, incentivando o trabalho de fiscalização de mudas irregulares por meio da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e direcionando os esforços de nossa assistência técnica, por meio da CATI, para que o produtor, principalmente o pequeno e o médio, possa vencer essa batalha contra o Greening”, destacou o Edson Fernandes.

No espaço do evento, o Parque da Cidade de Limeira, os técnicos da CATI e da CDA estiveram à disposição dos produtores rurais, disponibilizando os serviços da Pasta Estadual no decorrer do encontro.

Promovido pela CATI Regional de Limeira, órgão da SAA, em parceria com a prefeitura de Limeira, o Encontro de Agricultores tem como objetivo apresentar uma série de palestras envolvendo as atividades desempenhadas pelos trabalhadores rurais em comemoração ao “Dia do Agricultor”, celebrado no dia 29 de julho.

Neste ano, a programação contou com palestras de representantes da ESALQ/USP e SEBRAE, que abordaram temas sobre as atividades desempenhadas pelos trabalhadores rurais em comemoração a data, bem como informações de mercado e tecnologia, para ampliação de conhecimento da categoria.

O Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho, foi instituído a partir do centenário da criação do Ministério da Agricultura, em 1960. Na época, o presidente Juscelino Kubitschek foi responsável pelo decreto que aprovou a data, por considerar que o trabalho do agricultor era responsável pelo crescimento econômico do Brasil.

Agricultura em Limeira

Limeira é considerada o berço da citricultura paulista e o maior centro de produção de mudas da América Latina, sendo 80% delas para exportação. Existem cerca de 2 mil propriedades rurais, com forte atuação em cana-de-açúcar e citrus (laranja, limão e tangerina).