Agricultura de SP apresenta ações relacionadas à pecuária no 4º Fórum Pecuária Brasil

Debater e traçar as perspectivas nacionais do setor pecuário, que exportou US$1,5 bi apenas nos primeiros sete meses do ano, foi o tema principal do 4º Fórum Pecuária Brasil, realizado em São Paulo. “A pecuária paulista é a mais sustentável do mundo. A gente tem uma economia circular completa, basta visitar os confinamentos instalados no Estado. São Paulo é hoje o maior exportador de proteína do mundo e possui mais de 11 milhões de cabeças de gado”, disse Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento, que na ocasião representou o governador de SP, Tarcísio de Freitas.

Piai ainda destacou que o Projeto de Lei do Fundesa – Fundo de Defesa Estadual da Sanidade Animal, que é um fundo complementar indenizatório criado pela SAA, está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O Fundo é obrigatório para o pagamento de ressarcimento ao produtor caso haja focos de Febre Aftosa, em decorrência da retirada da vacinação contra a doença, que entrou em vigor em 2024. “O fundo está pronto e servirá para gerar segurança ao pecuarista. O valor da contribuição será por cabeça de gado e vai ser muito mais baixo do que o custo de uma vacina. Já alinhamos com as entidades do setor e com pecuaristas e todos estão satisfeitos com o que foi demonstrado”, destacou o secretário.

Outro assunto que foi destaque no fórum é a volta da Feicorte. Depois de dez anos da última edição, o evento será realizado entre os dias 19 e 23 de novembro, na cidade de Presidente Prudente. A região tem o maior rebanho de bovinos do Estado de São Paulo, com 1,6 milhão de animais. “A Feicorte vem para mostrar a importância de uma pecuária profissionalizada, intensiva. Esse grande evento vem para valorizar ainda mais esse setor e contamos com a participação de todos”, conclui Piai.

4º Fórum Pecuária Brasil

O Fórum Pecuária Brasil se tornou um marco para o setor, reunindo pecuaristas, setores público e privado, especialistas, mercado financeiro, indústria, entidades e lideranças. Com seis painéis na programação, foram discutidas as perspectivas de mercado 2024/25, os desafios da indústria no mercado interno e oportunidades no mercado internacional, sustentabilidade e inovação, indicadores de qualidade e a integração entre todos os elos da cadeia. Mais de 600 participantes e quase 10 horas de conteúdo.