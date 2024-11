Agricultura 4.0: Desenvolve SP como ferramenta de investimento no setor

Sabia que práticas de agricultura digital podem reduzir até 20% o uso de fertilizantes e defensivos, além de economizar até 40% de água? – Os dados são da Embrapa.

A Lista Forbes Agro100 de 2023 revela que as dez maiores empresas do agronegócio no Brasil faturam, juntas, mais de R$ 929 bilhões, e sete delas utilizam soluções da SoftExpert para gestão de excelência e conformidade empresarial: JBS, Raízen, Grupo Cosan, Marfrig, Bunge, Copersucar e BRF.

Uma vez que agronegócio tem grande impacto tanto na economia estadual quanto na nacional, sendo um dos pilares para o crescimento do PIB, é importante investir na sustentabilidade do setor.

Por que a Desenvolve SP financia o Agro 4.0?

Entre 2012 e 2022, a região agrícola de São Paulo teve um crescimento acumulado de 15,7% no PIB, superando a média de 6,7% de outros setores no Estado. Com isso, o setor representa 16% da economia estadual, apoiado principalmente pelo complexo sucroalcooleiro, carnes, soja e produtos florestais. Em 2022, o agronegócio paulista gerou um superávit de US$ 20,8 bilhões, destacando-se como uma força econômica essencial para a região e o país.

A importância do setor agrícola justifica a necessidade de investimentos em tecnologia e sustentabilidade para aumentar a competitividade. Inovações no Agronegócio 4.0, como o uso de IoT, big data e automação, permitem maior eficiência e reduzem o impacto ambiental, possibilitando ao setor acompanhar a demanda global e manter seu papel vital na economia.

Como saber qual tipo de financiamento deve ser escolhido na hora de investir num projeto de inovação para a agricultura?

Financiamentos específicos disponíveis

Algumas opções de como investir para o Agronegócio Digital estão no aumento da capacidade produtiva e otimização de processos industriais, por meio da aquisição de máquinas personalizadas e equipamentos de última geração.

Na Desenvolve SP, a linha de crédito que mais combina é a Agroindústria Investimentos, que fomenta empresas com projetos de inovação e sustentabilidade no setor. Com essa linha é possível financiar:

Aquisição de máquinas e equipamentos novos;

Veículos utilitários novos para transporte de carga;

Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas novos (tratores e implementos associados, colheitadeiras, sistemas de irrigação, veículos utilitários novos com capacidade de carga acima de 1,5t e aviões agrícolas).

Agroindústria Investimentos: Soluções de Financiamento

No acumulado até outubro de 2024, a Desenvolve SP financiou R$ 8,3 milhões em projetos de agricultura digital, que correspondiam com inovações para a sustentabilidade do setor.

O apoio a projetos de digitalização e automação agrícola, por meio de linhas de crédito especializadas, não apenas potencializa a produtividade como também posiciona o setor para enfrentar desafios ambientais e econômicos globais.

Com soluções como a linha da Desenvolve Agro, a agência contribui para que o agronegócio paulista se mantenha competitivo, eficiente e comprometido com a preservação dos recursos naturais.

Dessa forma, a Desenvolve SP reforça sua missão de transformar o campo em um motor de desenvolvimento econômico e ambiental para todo o Estado de São Paulo.

Quer saber mais sobre como obter crédito para os projetos agrícolas da sua empresa? Acesse: www.desenvolvesp.com.br e descubra as melhores opções de financiamento para crescer com responsabilidade. Faça já uma simulação clicando aqui.

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).