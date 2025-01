Agricultor de Mogi das Cruzes perde 70% da lavoura após forte chuva e granizo

Um produtor rural da região de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, enfrenta um cenário devastador após a intensa chuva e granizo que atingiram a área no início da tarde desta terça-feira (7). De acordo com Christian Kezuka, o agricultor estima que cerca de 70% de sua lavoura de hortaliças foi comprometida pelas intempéries.

“Tinha partes da colheita programada, mas agora não é mais possível colher. A situação foi realmente grave”, lamentou Kezuka, ao relatar que as condições climáticas adversas começaram a se intensificar por volta das 13h.

A chuva não afetou apenas a lavoura em Taiaçupeba; o bairro do Mogilar também registrou a queda de granizo durante o mesmo episódio climático. A Defesa Civil de Mogi das Cruzes reportou, além dos danos nas lavouras, a ocorrência de três quedas de árvores: duas no Botujuru e uma no Itapeti.

A Secretaria de Serviços Urbanos já está mobilizada para realizar o corte e remoção dos galhos derrubados. Felizmente, até o momento, não foram registrados casos de alagamentos, feridos ou danos materiais significativos na cidade.

Em situações emergenciais, a Prefeitura orienta os cidadãos a entrarem em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Centro de Operações Integradas pelo número 153.

A comunidade agrícola agora busca se recuperar desse episódio impactante.