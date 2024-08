Agosto Lilás: CRAVI Guarulhos promove atividades sobre fim da violência contra a mulher

A unidade Guarulhos do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), da Secretaria da Justiça e Cidadania, realizará atividades de sensibilização sobre o “Mês da Conscientização pelo Fim da Violência Contra a Mulher” nos dias 15 e 22 de agosto.

A ação será em parceria com a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD), com início às 11 horas, no auditório da sede da instituição.

Haverá exibição de vídeo, distribuição de material informativo, roda de conversa, identificação dos tipos de violência, canais de notificação de denúncias e onde buscar ajuda, compartilhamento de experiências, esclarecimento de dúvidas e lanche.

A campanha “Agosto Lilás” ocorre durante todo o mês com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de combater a violência de gênero e promover a igualdade entre homens e mulheres.

CRAVI – O Centro de Referência e Apoio à Vítima oferece apoio psicológico, social e jurídico a vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, como feminicídios, homicídios e latrocínios. Desde que foi criado, há 26 anos, promoveu mais de 73 mil atendimentos.

Além da unidade de Guarulhos, o programa conta com mais oito unidades localizadas em Araçatuba, Barueri, Santos, São Vicente, Caieiras, Pindamonhangaba, São Paulo e Suzano.

Dias: 15 e 22 de agosto

Horário: 11 horas

Local: Auditório da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD)

Endereço: Rua Vera, 60, Picanço – Guarulhos (SP)