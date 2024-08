Agosto Lilás: conheça programas de qualificação e empregabilidade para mulheres

Ao longo do Agosto Lilás, campanha que reforça a conscientização sobre prevenção e combate à violência contra as mulheres, o Governo do Estado de São Paulo tem destacado seus principais serviços destinados às paulistas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, possui programas voltados para promover a empregabilidade, qualificação profissional e a independência financeira do público feminino que, desde 2023, beneficiaram mais de 270 mil mulheres.

Mais de 215 mil mulheres foram encaminhadas para processos seletivos no mercado de trabalho, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), serviço presente em diversas unidades distribuídas pelo estado, que realiza intermediação de mão de obra e presta atendimento a quem busca por uma oportunidade de emprego.

Já o Qualifica SP, programa de capacitação profissional gratuita, já soma quase 50 mil mulheres participantes, desde março de 2023 quando a iniciativa foi lançada.

O Banco do Povo Paulista (BPP), programa que oferece microcrédito para quem quer empreender, tem a linha Empreenda Mulher, que já beneficiou diretamente 6,7 mil mulheres com a liberação de R$ 102 milhões, de janeiro de 2023 a julho de 2024.

Mulheres beneficiadas

A confeiteira e empreendedora Bruna Gauss, de 37 anos, participou de duas iniciativas, fez um curso do Qualifica SP e também solicitou crédito do Banco do Povo. “Foi um recurso que ajudou muito no começo do meu negócio e também recentemente. Em outubro do ano passado, utilizei para um reforço na compra de materiais para uma produção de Natal. A qualificação é essencial, principalmente para quem está começando o negócio.”

Outro exemplo, é a Larissa Tonelli, 36 anos, de Ribeirão Preto, que tem um negócio de produção de eventos. Após concluir o curso do Qualifica SP, conseguiu tornar realidade o sonho de empreender. “Eu comecei o curso para saber como tirar as minhas ideias do papel e terminei sabendo o meu objetivo de forma mais clara, tendo o conhecimento de como me organizar de uma forma mais estratégica. O curso foi excelente, eu recomendo”, finaliza.

A operadora de telemarketing Graziele Basilio, 18 anos, conseguiu por meio do PAT a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Ela trabalha com atendimento de assinantes de uma plataforma de streaming. “Gosto do contato com o público e de ajudar o cliente. É uma área muito boa e que dá muitas oportunidades para jovens”, afirma Graziele.

Sobre o Qualifica SP

O Qualifica está com inscrições abertas para diversos cursos no site www.qualificasp.sp.gov.br. O programa oferece cursos de qualificação e empreendedorismo gratuitos para quem busca inserção no mercado de trabalho. Possui três modalidades: Meu Primeiro Emprego (cursos profissionalizantes para jovens de 16 a 24 anos); Novo Emprego (para pessoas acima de 16 anos que buscam recolocação no mercado de trabalho); e Empreenda (para incentivo ao empreendedorismo em parceria com o Banco do Povo e oferece cursos de qualificação profissional com mentoria personalizada).

Sobre o Banco do Povo Paulista

O Banco do Povo é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil.

Sobre os PATs

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado, inclusive em unidades do Poupatempo. Em 2023, foram ofertadas mais de 340 mil vagas de empregos nas unidades dos PATs no estado.

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.