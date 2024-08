ARTESP e concessionárias apoiam a conscientização pelo fim da violência contra a mulher

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de Paulo e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de rodovias do Estado, apoiam a campanha “Agosto Lilás”, que promove a importância e o movimento de conscientização do combate à violência contra a mulher. A iniciativa busca destacar a importância da proteção e empoderamento feminino, mobilizando a sociedade para erradicar a violência de gênero. A cor lilás é utilizada como símbolo de luta e resistência, representando a força das mulheres que enfrentam adversidades em busca de igualdade de gênero.

Ações das concessionárias

As concessionárias ViaPaulista, Ecopistas, Rodovias do Tietê e EcoNoroteste promoveram ações que visam impactar de forma consciente os seus funcionários e os usuários das rodovias concedidas, buscando levar informação para o combate à violência contra a mulher.

A ViaPaulista alertou os usuários através de mensagem nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs): “Violência contra a mulher. Não se cale! Denuncie.” As frases foram emitidas nas rodovias administradas pela concessionária Além disso, a ViaPaulista fez alertas na comunicação interna para os seus funcionários sobre a campanha.

A Ecopistas também realizou comunicado interno para os seus colaboradores, levando informações e conscientização de como agir ao se deparar com casos de violência à mulher.

Já a Rodovias do Tietê elaborou peças internas com o tema “Agosto Lilás – O amor não causa dor”, que visa trazer a conscientização dos funcionários e consequentemente para eles saberem agir caso presencie algo deste tipo nas rodovias também. O comunicado enviado por e-mail e colocado nos murais da empresa, traz informações de como identificar um relacionamento abusivo, mostrando os ciclos da violência contra a mulher, que vai além da agressão física, englobando também a violência psicológica, sexual, racial, patrimonial e moral.

O material produzido pela concessionária traz as informações do protocolo do Governo de São Paulo “Não se cale”, da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher, que visa combater a violência contra a mulher em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos, eventos e similares. Por meio dessa iniciativa, os estabelecimentos têm todas as diretrizes e cursos para que seus colaboradores saibam prestar auxílio adequado às vítimas de assédio, abuso, violência e importunação: desde a saída do local em segurança até o acionamento da rede pública de saúde e segurança.

A EcoNoroeste também apoia a campanha. Por isso, convidou todas as mulheres que fazem parte dos funcionários da empresa para participarem de uma ação de ativação no ambiente de trabalho na próxima sexta-feira (30).

O quadro de colaboradores da concessionária é composto por 63% de mulheres e em prol disso, a EcoNorotes dá voz à elas. Durante a ação, as arrecadadoras de pedágio da concessionária vão estar vestidas com a camisa contra o assédio, distribuindo brindes e materiais de conscientização para os usuários das rodovias administradas pela empresa.

Na ação em união contra o assédio, o time levanta uma voz clara com a mensagem: “Mais respeito, por favor! Não aceite o assédio. Se presenciar alguma situação durante sua viagem, disque 100 e denuncie! #AssedioPare”, diz a campanha da EcoNoroeste.

Projeto ‘Não se Cale ‘

Um aspecto importante da campanha é a capacitação obrigatória por lei para a aplicação do protocolo “Não se Cale” nos estabelecimentos dos setores de lazer, entretenimento e gastronomia. O curso é oferecido gratuitamente pelo Governo do Estado de São Paulo, visa preparar os estabelecimentos para identificar e enfrentar situações de risco, oferecendo auxílio conforme o protocolo diante de casos de assédio, violência ou importunação sexual. São abordados conteúdos como conscientização, fluxos de atendimento e rede de proteção, com enfoque nas áreas de Segurança, Saúde e Assistência. Esse público deve realizar suas inscrições individualmente até o próximo dia 20 de agosto, por meio do formulário disponível em: https://forms.univesp.br/nao-se-cale/.