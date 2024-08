Agosto começa com sol entre nuvens e grande variação de temperatura em SP

O primeiro dia de agosto na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (1º), deve ter nebulosidade e uma variação de temperatura de mais de 10°C. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, até sábado deve haver gradualmente mais sol ao longo dos dias à medida uma formação chuvosa se afasta do litoral paulista.

O CGE informa que esta quinta-feira deve começar nublada e com temperatura média de 13°C. A nebulosidade deve se dissipar ao longo da manhã, com o sol passando a predominar entre as nuvens.

A capital paulista está em estado de atenção para baixas temperaturas até o dia 4 de julho. Não há previsão de chuva.

A temperatura deve chegar 24°C ao longo da quinta-feira, segundo o órgão municipal. Nos horários mais quentes, a umidade cai ao patamar de 45%. A nebulosidade deve aumentar novamente à noite.

Na sexta (2) amplitude térmica deve ser maior. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima será de 13°C e a máxima de 26°C. Há possibilidade de formação de neblina em alguns pontos da capital nas primeiras horas da manhã, que rapidamente se dissipa com o aumento da temperatura.

Na maior parte do dia, haverá predomínio de sol entre poucas nuvens, segundo o CGE, o que favorece a elevação da temperatura. Novamente, a sexta não tem previsão de chuva na capital.

LITORAL PODE TER PANCADAS DE CHUVA NESTA QUINTA

Na Baixada Santista, a previsão é que a quinta-feira comece com bastante nebulosidade e chuvas isoladas, segundo o Inmet. O tempo entreaberto deve se manter ao longo da tarde, e também há possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. Em Santos, a temperatura mínima é de 14°C, e a máxima de 25°C.

Na sexta, o tempo nublado se dissipa e haverá sol entre poucas nuvens no litoral. A amplitude térmica vai dos 15°C aos 25°C. As temperaturas podem subir no sábado, com máxima de 27°C em Santos e Guarujá, e a manutenção do tempo firme, segundo o Inmet.

Como mostrou a Folha, o tempo seco, que marcou boa parte do mês de julho, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, deverá continuar em agosto em praticamente todo o país. A previsão faz parte de um documento publicado pela Climatempo nesta terça-feira (30).