Agora eu posso voltar para o Brasil e assinar com o Corinthians, brinca brasileiro Balotelli

O atleta José Fernando Ferreira, chamado de Balotelli, fez uma brincadeira em suas redes sociais após sua eliminação no decatlo nas Olimpíadas de Paris-2024. Ele aproveitou o suposto interesse no Corinthians no atacante italiano Mario Balotelli, a quem o apelido do atleta faz referência, para dizer que estaria pronto para ir para o clube paulista.

“Agora eu posso voltar para o Brasil e assinar meu contrato com o Corinthians”, escreveu o brasileiro no X, antigo Twitter. Ele foi o único brasileiro presente no decatlo.

Atualmente, o atacante italiano está sem clube, após deixar o Adana Demirspor, da Turquia. No mês passado, o Corinthians teria aberto conversa com os representantes de Balotelli para negociar uma possível contratação, mas os planos não seguiram.

Enquanto isso, o Balotelli brasileiro fez a sua melhor marca da carreira nesses Jogos. Ele completou as dez provas do decatlo na última sexta e no sábado.