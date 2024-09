Agora é a vez da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes

A Região Turística Roteiro dos Bandeirantes envolve destinos muitos especiais para o fomento do setor abrangendo nove municípios: Araçariguama, Cabreúva, Itu, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Salto, Santana de Paranaíba, São Roque e Tietê. Com um total de 720 mil habitantes, este destino é surpreendente pelos atrativos turísticos e fica distante de 38 a 140 km da Capital.

As viagens deste Roteiro são incríveis, com muita emoção, como na Estrada de Araçariguama, em que é possível ver um avião no alto do morro, além de uma réplica em miniatura da Torre Eiffel para homenagear o pai da aviação, Santos Dumont; também é preciso destacar o Parque das Monções tombado pelo Condephaat, em Porto Feliz, que está localizado à margem esquerda do rio Tietê e muitos centros históricos preservados, reservas ambientais e trilhas ecológicas estão em Tietê, lugar que foi terra de Bandeirantes e hoje é um insuperável roteiro de história, fé, beleza, arte e sabores.

Destaque para o Centro Histórico de Santana de Parnaíba que é um atrativo à parte com mais de 200 casarões datados dos séculos XVII ao XIX, tombados pelo Patrimônio Histórico estadual. As casas térreas e os sobrados foram construídos no alinhamento da rua, geminados e com beirais pronunciados como medida de proteção da taipa. Para se ter uma ideia, este é o maior conjunto arquitetônico tombado e preservado do Estado de São Paulo. Excelente passeio é pela Galeria do Artista e conferir o trabalho dos artesãos, escultores, pintores e fotógrafos locais. Sempre bom lembrar da apresentação ao ar livre da Paixão de Cristo durante a Semana Santa, a mais popular da cidade é muito famosa e muito apreciada.

A estância turística de São Roque é um destino do Turismo Rural que se destaca por receber mais de 600 mil visitantes por ano. Com ótimo clima serrano e boa infraestrutura hoteleira, além de diversificada gastronomia, a cidade vem se evidenciando na atividade turística, em especial pelo Roteiro do Vinho. A oportunidade de vivenciar essa história e toda a tradição de perto é através das adegas, vinícolas, restaurantes, hotéis, pousadas e centros de lazer e entretenimento, em meio à natureza abundante da Mata Atlântica preservada. Este roteiro é formado pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima. Este destino orgulha-se em mostrar ao visitante a importância do enoturismo, um segmento da atividade turística que se baseia na viagem motivada pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos e das tradições e cultura das localidades que produzem esta bebida.

Itu ainda conserva a fama de “a cidade dos exageros”, isto porque há muitos anos foi construído um orelhão, em uma praça, medindo sete metros de altura e que se tornou um dos principais atrativos ituanos. Foi assim que esta cidade integrou-se ao turismo no país, e aprendeu a fazê-lo muito bem, e pela quantidade de atrativos, seja em museus, igrejas, fazendas e variedade de hospedagens, a cidade não poupou esforços. Em termos de estrutura e opções de lazer e descanso, Itu possui fazendas totalmente prontas para receber turistas por um fim de semana, bem como áreas de camping e pousadas. Importante: Itu foi palco da primeira Convenção Republicana do país, em 1873, a chamada “Convenção de Itu”, dando início ao movimento republicano brasileiro, com a criação do PRP (o Partido Republicano Paulista). Daí Itu ser chamada de “o Berço da República”, que eclodiu somente em 15 de novembro de 1889.

O destino de Cabreúva é rico em atrativos culturais (igrejas entre outros), turismo gastronômico (restaurantes, doçarias), ecoturismo (campings), turismo rural (sítios com produção artesanal e fazendas) etc. A cidade tem sua natureza preservada por ser APA (Área de Proteção Ambiental) e atrai inúmeros turistas, contabilizando 200 mil por ano. Seus atrativos diversificados também envolvem produção de doces caseiros e cachaças, além de uma forte cultura budista e spas. O Festival de Inverno local, devido às baixas temperaturas do meio do ano, é concorrido e serve uma gastronomia típica desta época, como caldos, paellas, lanches, escondidinhos e inúmeras atrações musicais. Atração para todos. O Turismo Religioso também é destaque na cidade: como é o caso do famoso Templo Budista, que é o Centro de Meditação Kadampa Brasil, reconhecido como Templo pela Paz Mundial.

Trata-se de uma cidade cortada por um rio sinuoso, o Tietê. Conhecida como o Caminho dos Bandeirantes, dos Romeiros e Fiéis, Pirapora do Bom Jesus, a “Cidade da Fé Viva”, recebe anualmente 600 mil visitantes graças ao seu Santuário Cristocêntrico, o primeiro do Brasil. Por isso encontra-se inserida nos calendários estadual e nacional das datas religiosas e está encravada em um vale, entre grandes elevações da Serra do Ivoturuna. Este destino é destaque também pelo Santuário do Bom Jesus, igreja construída pela necessidade de um local para celebração de missas. Com arquitetura jesuítica, ornamentada por estátuas de São Pedro e São Paulo, o ponto é o mais visitado da cidade e no seu entorno há lojinhas, lanchonetes e restaurantes, além das vendas de doces caseiros e artigos religiosos.

Os turistas que chegam em Salto são surpreendidos por diversificados atrativos naturais localizados ao longo do Rio Tietê e por belos conjuntos arquitetônicos construídos entre os séculos XIX e XX, que marcaram os primórdios da industrialização paulista. Na verdade, há atrativos para todos os gostos, passando pela natureza, história, artes, religião e paisagens. O famoso Mirante da Ponte Estaiada é um atrativo que proporciona uma bela vista panorâmica da cidade de Salto. A ponte possui uma extensão de 227,70 metros e o mirante uma área de aproximadamente 110 m². Há um elevador panorâmico que sobe 12 andares até o mirante, formado por um salão todo de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade com quase 360º. Tem mais: o Parque da Rocha Moutonnée. O afloramento de rocha moutonnée de Salto é o único exemplar conhecido na Bacia do Paraná e foi gerado sobre uma formação de granito pela grande glaciação que ocorreu no hemisfério sul durante a Era Paleozóica, entre 270 e 350 milhões de anos atrás. Grande atrativo.