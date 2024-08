Agnes Nunes receberá Macy Gray no Sthorm Festival, em São Paulo

No próximo dia 24 de agosto, Piracicaba, no interior de São Paulo, será o cenário de um encontro musical inédito entre duas expoentes da música negra do Brasil e Estados Unidos. Agnes Nunes, uma das vozes mais promissoras da nova música brasileira, será a headliner do Sthorm Festival, um evento que transcende as fronteiras da arte e da ciência. E para tornar a ocasião ainda mais especial, a jovem cantora convidou a diva norte-americana Macy Gray para subir ao palco ao seu lado, prometendo um espetáculo que irá misturar soul, R&B e muita brasilidade.

Famosa pela voz rouca e seu estilo que passeia por diversas vertentes do Rhythm and Blues, Macy Gray tem influências de lendas como Billie Holiday e Betty Davis, já emplacou músicas que marcaram gerações, como “I Try” e “Sweet Baby” e, assim, estabeleceu-se como estrela da black music contemporânea.

Mas as surpresas não param por aí. O festival contará também com a participação de Matt Sorum, baterista que fez história em bandas icônicas como Guns N’ Roses, Velvet Revolver e The Cult. Com uma carreira que atravessa décadas, Sorum trará seu rock visceral para compor a trilha sonora de um evento que é, ao mesmo tempo, uma celebração da arte e uma janela para o futuro.

Além de Agnes Nunes, Macy Gray e Matt Sorum, o evento reúne um diversificado grupo de pesquisadores, acadêmicos, investidores e empreendedores de diversas partes do mundo. Com foco em ciência e tecnologia, a programação inclui palestras, mesas de debates e workshops sobre temas que vão de biotecnologia à pesquisa espacial, passando por saúde e meio ambiente.

O festival tem como objetivo fomentar um ambiente de apoio às pesquisas de ponta, proporcionando um espaço de encontro e troca de ideias entre profissionais dedicados a temas essenciais para o futuro da humanidade. Em um momento em que o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento se torna cada vez mais crucial, o Sthorm Festival se afirma como um ponto de convergência entre música e ciência, criando uma experiência única para todos os participantes.

Piracicaba, conhecida por seu polo industrial e acadêmico, se transforma, assim, em um epicentro cultural e científico, oferecendo ao público uma jornada inesquecível. O Sthorm Festival promete não apenas encantar os amantes da música, mas também inspirar aqueles que buscam soluções inovadoras para os desafios do nosso tempo.