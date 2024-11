Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

Morreu nesta segunda-feira (4) o cantor e ator Agnaldo Rayol, aos 86 anos. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Ele sofreu uma queda em casa. Rayol morava em Santana, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a CNN e a GloboNews, ele estava acompanhado de um cuidador da família.

Uma ambulância foi acionada, mas demorou a chegar. A assessoria de imprensa do artista informou que ele estava lúcido quando o SAMU foi acionado. Rayol foi levado ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana, com um corte na cabeça.

Rayol, que marcou a música brasileira com sua voz poderosa e interpretações emocionantes, é lembrado por clássicos como Mia Gioconda, Fascinação e Ave Maria, e também por sua atuação em novelas e programas de TV, especialmente nas décadas de 1960 e 1970.