Agentes populares se qualificam para a construção de uma Diadema melhor

Sessenta agentes populares de Diadema receberam na última segunda-feira (27) os certificados pela conclusão do curso de formação em planejamento participativo, promovido pela Secretaria de Planejamento e Gestão da cidade. O compromisso, agora, é que cada agente envolva os moradores da cidade na implantação de políticas que garantam uma ampla rede de serviços a partir das reais necessidades de cada bairro. A cerimônia aconteceu na sede da Fundação Florestan Fernandes.

Vanilda Lacerda dos Reis, moradora no Jardim Ruyce, tem certeza que todos os participantes adquiriram uma bagagem maior de conhecimento e deixam o curso com uma visão mais abrangente da vida e da cidade. “Todo conhecimento nos leva a uma liberdade, autonomia e nos ajuda no nosso cotidiano e em todos os lugares da sociedade. Nunca é demais aumentar os conhecimentos”, declarou. “Foi um aprendizado para todos e me sinto mais preparada para desenvolver o trabalho no território onde vivo”, disse.

Morador no Jardim Portinari, Erlandes Pires afirmou que aprendeu muito com o curso e passou a enxergar a política com mais profundidade. “Agora, consigo falar com mais competência sobre as questões envolvendo a cidade e me sinto mais preparado para organizar as pessoas em torno de ações que melhorem as condições do bairro”.

Ele comentou que os ensinamentos do curso mudaram seu modo de agir. “Aprendi técnicas de como conversar com as pessoas, tenho os argumentos sobre os mais variados assuntos, e também sei como agir para o encaminhamento das demandas junto às autoridades”.

Para Lilian Cardoso, o curso vai mudar a forma dela se movimentar no bairro Eldorado, onde mora. “O curso me fez olhar o território como um todo e integrado à cidade, e assim fica mais fácil construir com os moradores um plano de ação. Também desenvolvemos técnicas de conversar com as pessoas e fazê-las perceber o quanto é importante a participação popular”, afirmou.

“Me sinto mais fortalecida para dialogar com as pessoas– disse ela – pois o curso deu oportunidade de aprendermos que as políticas públicas mais eficientes são aquelas construídas coletivamente”.

Compartilhamento de conhecimentos

Dejanira Maria, diretora de Participação Popular, parabenizou aos que concluíram o curso: “Quem está aqui é quem tem compromisso com a participação social e com a cidade. E se dedicar ao território, às questões locais, é se envolver numa luta cotidiana voltada à uma sociedade que acredita que a construção pode e deve ser coletiva”.

A secretária de Planejamento e Gestão Fatinha Queiroz disse que os participantes do curso voltam aos bairros com a tarefa de compartilhar e multiplicar os conhecimentos adquiridos. “Aquilo que a gente sabe deve ser devolvido às outras pessoas. Esse conhecimento partilhado faz parte de um processo permanente de construção coletiva de uma cidade melhor para todos nós”.

O curso esteve à cargo de Patrícia Alves e Magali Osório, educadoras da Associação Interação, entidade voltada à qualificação de agentes públicos e privados.