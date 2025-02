Agenda Viva SP reúne numa mesma plataforma eventos realizados por todo o estado

Está no ar a Agenda Viva SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que concentra, numa única plataforma, eventos públicos e privados realizados em todo o estado, celebrando a riqueza cultural, agrícola, econômica, turística e esportiva paulistas. Coordenado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e realizado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, a plataforma pode ser acessada pelo endereço www.agendavivasp.com.br e traz mais dinamismo à interação com eventos em todo o estado.

Desenvolvida de maneira intuitiva, a Agenda Viva SP simplifica a busca por atividades, oferecendo uma experiência centralizada e uma interface amigável, com fácil visualização da diversidade das atividades paulistas em um único lugar, contemplando shows e festivais, teatros e espetáculos, eventos esportivos, atividades para o público infantil, feiras e negócios, eventos ligados à educação, gastronomia e muito mais.

A página inicial da Agenda Viva SP destaca eventos selecionados, apresentados em um carrossel automático. A busca de eventos, projetada com uma abordagem fluida, assegura que os usuários possam navegar do carrossel de eventos em destaque para a busca de eventos específicos.

O bloco de categorias de eventos funciona como uma organização sistemática dos diversos tipos de eventos disponíveis na plataforma. Cada categoria representa uma classificação específica de atividade, permitindo ao usuário uma navegação mais direcionada e eficiente, com uma experiência de usuário mais objetiva e interativa, e facilitando a identificação e seleção dos eventos de interesse.

Com o intuito de dinamizar a forma como os usuários acessam informações sobre os eventos de seu interesse, a plataforma conta com a ferramenta Chat Inteligente, impulsionada por inteligência artificial. O canal é interativo, amigável e personalizado, com disponibilidade constante para orientar os usuários, oferecendo insights sobre a Agenda Viva SP e auxiliando em eventuais dúvidas.

São parceiras da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas na Agenda Viva SP as instituições Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho, Associação Museu Afro Brasil, Associação Pinacoteca de Arte e Cultura, Catavento, IDBrasil, Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, Odeon, IDG, Poiesis, Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, Santa Marcelina, Pró-Dança, Associação dos Artistas Amigos da Praça, Sustenidos, SP Leituras, Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Memorial da América Latina e Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Também estão envolvidas na plataforma as secretarias estaduais de Turismo e Viagens, de Desenvolvimento Econômico – por meio da InvestSP, de Esporte e Lazer e da Agricultura e Abastecimento.

Plataforma colaborativa

Os realizadores e produtores são convidados a registrar seus eventos na Agenda Viva SP. O cadastro de eventos, que pode ser feito pelo próprio produtor interessado diretamente na home da plataforma, potencializa a divulgação e enriquece a experiência de atividades da cidade. Isso é feito por meio de um painel administrativo exclusivo, que otimiza a colaboração desses produtores e realizadores na construção de conteúdo da plataforma.

Esse recurso proporciona acesso direto, permitindo o gerenciamento de forma eficiente sobre a divulgação de suas atividades. O processo de registro foi simplificado para facilitar a participação de todos os parceiros, garantindo a representação abrangente e diversificada dos eventos.