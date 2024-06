Agenda Positiva: Sucesso e engajamento no LINADE Talks que acontece neste sábado (29) na Base Armalite em Itu

A LINADE – Liga Nacional dos Atiradores Desportivos celebra o sucesso absoluto da primeira edição do LINADE Talks, que acontecerá no dia 29 de junho na Base Armalite, em Itu-SP. Com todas as inscrições esgotadas, o evento já demonstra o grande engajamento e interesse dos participantes na cidade de Itu e região.

O LINADE Talks promete ser um marco no segmento de tiro esportivo no Brasil, reunindo atiradores, lojistas e entusiastas para um dia de palestras e debates enriquecedores. Entre os palestrantes confirmados estão: Paulo Ricardo, Diretor Executivo da CBC, Coronel Porto, ex-chefe de Divisão do DFPC (Exército Brasileiro), e Marcelo Danfenback, Presidente da LINADE.

Marcelo Danfenback, Presidente da LINADE, destaca a importância do evento: “Estamos muito animados em proporcionar este espaço de aprendizado e networking para todos os envolvidos. Só no Estado de São Paulo, reunimos cerca de 26.044 atletas e 215 clubes ativos, o que demonstra a força e a união do nosso segmento.”

Com uma das melhores infraestruturas bélicas e operacionais do mundo, a Base Armalite será o palco de discussões valiosas sobre o futuro do segmento bélico e de produtos controlados no Brasil. O evento é uma oportunidade única para adquirir conhecimento e interagir com grandes nomes do setor.