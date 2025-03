Agenda ODS da SMRI participa de evento que debate impactos do descarte ambiental e social

Dentro de uma série de eventos que servem de esquenta para a Virada ODS, que acontecerá em junho, sempre com o foco no Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Prefeitura de São Paulo, via Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), participará, no próximo dia 17, de um evento que abordará os diferentes tipos de descarte presentes no cotidiano, tanto no âmbito ambiental quanto social. A ideia é discutir como essas práticas impactam o cumprimento da Agenda 2030. O evento, organizado pela Somauma e a Design Week (DW), contará com três palestrantes, entre eles o gerente da Virada ODS, Alessandro Bender. O tema será discutido sob diferentes perspectivas, no formato de café filosófico a partir das 18h, no CAFÉ+BAR (Av. São Luís, 84 – República).

“O descarte, muitas vezes é associado ao ato de jogar fora objetos ou resíduos, como papeis ou bitucas de cigarro. Porém, também pode ser analisado sob uma ótica social e emocional”, afirma Alessandro Bender. O gerente da Virada ODS cita o sociólogo Zygmunt Bauman, que em sua obra Amor Líquido (2003), “as relações humanas têm se tornado cada vez mais frágeis e superficiais, levando as pessoas a descartarem conexões com facilidade.” “Esse distanciamento entre indivíduos e entre cidadãos e suas comunidades prejudica diretamente a busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, completa Bender.

Conscientizar para evoluir

O evento busca conscientizar a população sobre como o descarte, em suas múltiplas dimensões, afeta a sustentabilidade e a qualidade de vida. Além disso, oferecerá ferramentas e informações para que os participantes possam contribuir ativamente para o cumprimento da Agenda 2030.

E é uma oportunidade para refletir sobre como nossas ações cotidianas, desde o descarte de resíduos até o modo como nos relacionamos, impactam o planeta e a sociedade. A participação é gratuita e aberta ao público. Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Virada ODS.

Programação do evento:

Abertura: Alessandro Bender, gerente da Virada ODS, e o diretor do SP-Regula, Mauro Haddad, farão uma breve introdução ao tema e apresentarão os palestrantes.

Mesa 1: A professora Tita discutirá o descarte na indústria têxtil e da moda, abordando suas implicações ambientais e sociais.

Mesa 2: Paula Cavalcante, representante do Museu da Diversidade, trará uma reflexão sobre o descarte sob a perspectiva da diversidade sexual e de gênero.

Mesa 3: O filósofo José Bento Ferreira abordará o descarte na arte, com uma análise filosófica sobre o tema.

Serviço:

Evento: Café Filosófico sobre Descarte e Sustentabilidade

Data: 17 de março de 2025

Horário: 18h

Local: CAFÉ+BAR – Av. São Luís, 84 – República, São Paulo

Realização: Somauma e Design Week (DW)