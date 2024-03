Agenda dos Parques administrados pela Urbia em São Paulo na segunda quinzena de março 

A Urbia, empresa que administra os Parques Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima e Lajeado, preparou uma agenda com várias atividades gratuitas para a segunda quinzena de março. Os moradores das proximidades desses parques e visitantes poderão realizar observação de pássaros; trilha guiada para celebrar o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças do Clima, comemorado no dia 16 deste mês; fazer aulas de yoga e ginástica, além de reviver momentos em um painel de fotos num dos espaços. E não poderia faltar a comemoração da Páscoa, afinal, esse é um dia muito aguardado por toda a família e o Planetário Ibirapuera terá sessão especial ao vivo para mostrar a relação da Astronomia com essa data.

Confira a programação dos Parques:

PARQUE IBIRAPUERA – ZONA SUL

Passarinhada

Neste sábado (23), às 7h30, o Parque Ibirapuera será o cenário perfeito para a Passarinhada. A atividade também é conhecida como Birdwatching, que significa “observação de pássaros”. O local abriga cerca de 200 espécies diferentes de aves e os participantes da atividade poderão conhecer, aprender a identificar algumas espécies e se encantar com os pássaros que encontrarão no espaço. A ação é gratuita e será realizada pela Urbia em parceria com o Professor Pedro Cristales. Pessoas de todas as idades podem integrar a modalidade, que pretende fortalecer a conservação, a biodiversidade, a ciência e o respeito à natureza. É importante levar binóculos para deixar a experiência ainda melhor. O ponto de encontro é o Portão 10, do Parque Ibirapuera.

Planetário Ibirapuera – sessão especial ao vivo ‘Siga o Coelho branco’

No dia 30 (sábado), às 17h, o Planetário Ibirapuera realizará a sessão especial ao vivo ‘Siga o Coelho branco’. Pessoas de todas as idades poderão participar da sessão, coordenada pelo astrofísico, Marcelo Rubinho. Na oportunidade, o público saberá mais sobre a ligação entre o coelho e a Páscoa, além da conexão desse animal com o ovo de chocolate. A Astronomia está intimamente ligada aos costumes da sociedade, nesta época do ano. A escolha da data para a celebração da Páscoa também não é ao acaso. Durante o espetáculo serão apresentadas a constelação no céu e a mitologia por trás do mamífero mais requisitado na Páscoa e o preferido entre os ilusionistas. O ingresso custa a partir de R$ 15 e pode ser adquirido no site do Planetário Urbia Pass ou presencialmente na bilheteria. O acesso mais próximo ao Planetário se dá pelo Portão 10 para os pedestres. Para quem estiver de carro, a entrada é pelo Portão 3, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, no bairro Vila Mariana, em São Paulo.

O Parque Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo. O local abre diariamente, das 5h às 0h.

PARQUE TENENTE BRIGADEIRO FARIA LIMA – ZONA NORTE

Yoga

Neste sábado (23), das 8h30 às 9h30, será realizada uma aula gratuita de Yoga. O público interessado deve comparecer à Área de Piquenique para participar da aula da voluntária e professora Carla Moor. A atividade, que pode ser praticada em contato com a natureza, fortalece e flexibiliza o corpo, melhora a postura e a coordenação, e reduz dores e tensões. A prática regular traz melhorias na saúde cardiovascular, digestiva e imunológica, além de aumentar a energia e promover o sono reparador.

O Parque Tenente Faria Lima funciona diariamente, das 6h às 19h, e está localizado na Rua Soldado Antônio Bento de Abreu, 233, Parque Novo Mundo, São Paulo.

PARQUE LAJEADO – ZONA LESTE

Painel de fotos de memórias e ginástica

Os moradores das proximidades do Parque Lajeado e os visitantes poderão comemorar o aniversário de 11 anos do espaço, na próxima segunda-feira (25). No local haverá um painel para colocar fotos homenageando o parque. Os visitantes poderão escrever suas melhores lembranças e vivências no local, contribuindo para o registro de memórias. Integrando a programação de aniversário, das 7h30 às 8h30, haverá aula de ginástica. Pessoas de todas as idades podem participar das atividades, que são totalmente gratuitas e serão realizadas na Área Multiuso.

O Parque Lajeado abre todos os dias, das 6h às 18h, e está localizado na Rua Antônio Thadeo, 712, Guaianazes, São Paulo.