O Samsung Ocean, programa de capacitação tecnológica da Samsung, está com as inscrições abertas para as atividades gratuitas no mês de setembro. O cronograma inclui aulas remotas e presenciais sobre as mais diversas áreas de tecnologia, entre elas Inteligência Artificial (IA), Programação, Fabricação Digital, Internet das Coisas e Digital Health. Interessados em participar podem se inscrever pelo site oficial e obter certificado de participação ao concluir a atividade.

Destaques da agenda do Samsung Ocean em setembro

A agenda de atividades presenciais do Ocean tem início no dia 2 de setembro, com a Trilha de Fabricação Digital com foco em processos de fabricação e introdução ao software de modelagem 3D. As três aulas estão marcadas para os dias 2, 3 e 4. Nos mesmos dias acontecem outras três aulas da Trilha de Programação voltada para iniciantes, com conteúdo exclusivo para quem deseja aprender a programar do zero com Scratch.

Já as aulas remotas do Samsung Ocean abrem a agenda do mês com um laboratório sobre Internet das Coisas e uma aula de introdução à Inteligência Artificial (IA) para Digital Health, ambas marcadas para a terça-feira, dia 10 de setembro. Já no dia 13, acontecem duas atividades remotas da Trilha de IA: um laboratório de Engenharia de Prompt e uma aula de introdução aos modelos de linguagem generativa e chats inteligentes.

“O Samsung Ocean busca oferecer capacitação tecnológica gratuita e de qualidade para todas as pessoas interessadas, a fim de que possam aprofundar seus conhecimentos nas mais diversas áreas da tecnologia. Pensando nisso, o cronograma de atividades é desenvolvido a partir dos temas de maior relevância no mercado, apresentando conteúdos diversos, como laboratórios e diferentes experiências de ensino para um aprendizado mais efetivo”, afirma Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade mensal completa do Samsung Ocean:

02/09

Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D (Parte 1)*

Trilha Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero com Scratch (Parte 1)*

03/09

Trilha IoT: Laboratório de prototipação com Arduino – Básico*

Trilha de Empreendedorismo Tecnológico Inovador: Pitch*

Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D (Parte 2)*

Trilha Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero com Scratch (Parte 2)*

04/09

Trilha de Fabricação Digital: Processos de Fabricação e introdução ao software de modelagem 3D (Parte 3)*

Trilha Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero com Scratch (Parte 3)*

09/09

Trilha Metaverso: Introdução ao Metaverso

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 1)*

10/09

Trilha IOT: Laboratório de Internet das Coisas (IoT)

Trilha Digital Health: Introdução à IA para Digital Health

Trilha de Digital Health: Manufatura Aditiva para Digital Health (Parte 1)*

11/09

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 2)*

12/09

Trilha de Digital Health: Manufatura Aditiva para Digital Health (Parte 2)*

Trilha Empreendedorismo Tecnológico Inovador: Modelo de Negócio e de Mercado*

13/09

Trilha IA: Laboratório de Engenharia de Prompt

Trilha IA: Introdução aos Modelos de Linguagem Generativa e chats Inteligentes

Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 3)*

16/09

Trilha IA: Criação de Programas com Linguagens Generativas: Ferramentas e Aplicações

Trilha Empreendedorismo Tecnológico Inovador: Desenvolvimento e métricas de Produtos Inovadores (Parte 1)*

17/09

Trilha Wearables: Introdução aos dispositivos Wearables

Trilha Metaverso: Criação de Jogos com Unity (Parte 1)*

18/09

Trilha IA: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas (Parte 1)

Trilha Empreendedorismo Tecnológico Inovador: Desenvolvimento e métricas de Produtos Inovadores (Parte 2)*

Trilha IOT: Laboratório de prototipação com Arduino – Sensores*

19/09

Trilha Wearables: Watch Face Studio – Construção de Watch Faces com Wear OS 4

Trilha Metaverso: Criação de Jogos com Unity (Parte 2)*

Trilha Empreendedorismo Tecnológico Inovador: Startup Game Experience*

20/09

Trilha IA: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas (Parte 2)

23/09

Trilha UX: Oficina de Usabilidade

Trilha Backend: Introdução ao Backend

Trilha Digital Health: Aplicações do Metaverso na Saúde

Trilha Desenvolvimento Ágil: Desenvolvimento Ágil: Introdução*

24/09

Trilha Digital Health: Inteligência Artificial Aplicada na Análise de Imagens Médicas e Diagnóstico por Imagem (Parte 1)

Trilha Metaverso: Criação de Jogos com Unity (Parte 3)*

Trilha IOT: Projetos e Programação com Arduino*

25/09

Trilha UX: Oficina de Prototipagem de Dispositivos Móveis

Trilha Digital Health: Ciência de Dados para Digital Health (Parte 1)*

Trilha Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 1)*

26/09

Trilha Digital Health: Inteligência Artificial Aplicada na Análise de Imagens Médicas e Diagnóstico por Imagem (Parte 2)

Trilha IA: Ciência de Dados – Fundamentos de análise de dados com Orange

Trilha Metaverso: Criação de Jogos com Unity (Parte 4)*

Trilha Digital Health: Ciência de Dados para Digital Health (Parte 2)*

Trilha Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 2)*

27/09

Trilha UX: Tópicos de UX para Design de Serviços

Trilha Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 3)*

Trilha Digital Health: A Influência do Blockchain na Digital Health*

30/09

Trilha Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 4)*

Trilha Backend: Integrando os Serviços de Backend na Nuvem*

Trilha Digital Health: Aplicações de Wearables na Saúde*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.