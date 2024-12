Agenda do Governador Tarcísio de Freitas – (21/12)

O governador Tarcísio de Freitas entrega neste sábado (21), às 10h30, em Birigui, as obras de modernização da Estrada Vicinal BGI 140. Na ocasião, o governador também anuncia a abertura do edital para a construção do Hospital Estadual Alto Noroeste, no município.

Às 14h, o governador faz uma vistoria técnica às obras das marginais na rodovia Marechal Rondon (SP-300), reguladas pela ARTESP e executadas pela concessionária ViaRondon, em Araçatuba.

Serviço: Entrega de obras na Estrada Vicinal BGI 140 e anúncio de abertura do edital para a construção do Hospital Estadual Alto Noroeste

Data: sábado, 21 de dezembro de 2024

Horário: 10h30

Local: Estrada Municipal José Sanches Gusman, 2601, Birigui/ SP

Serviço: Vistoria técnica às obras das marginais na rodovia Marechal Rondon (SP-300)

Horário: 14h

Local: Rodovia Marechal Rondon, km 529 oeste – pista Marginal Araçatuba

Araçatuba/SP