Agenda de Ribeirão Pires mescla cultura, lazer e esportes

Para quem procura eventos para aproveitar o fim de semana, a agenda cultural, esportiva e turística de Ribeirão Pires oferece atrações imperdíveis. Há opções com entrada gratuita para todas as idades, incluindo, música, recital dança, pop art, corrida de rua, feira criativa e vegana.

A programação começa neste sábado (23) para os participantes da 7ª Corrida e Caminhada “Asas Para Isabela”, com a entrega de kits para os inscritos, das 10h às 16h, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Quarta Divisão será palco de mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento da economia criativa e ao lazer comunitário. No sábado (23), a partir das 11h, a Feira de Economia Criativa promete reunir moradores e visitantes no CEU IV Divisão, localizado à Estrada de Sapopemba, 5.055. A Feira de Economia Criativa é parte das ações da Prefeitura para incentivar a produção artesanal e caseira, além de promover pequenos empreendedores da região.

Para os fãs de Hip Hop e Pop Art, acontecerá no saguão da Escola Municipal de Artes (EMARP), a partir das 15h, o tradicional Sábado com Dança – Edição Especial de Hip Hop. A ação já tem MCs confirmados como Instituto de Rua, Preto W. O., DJ Jairo PH, Menor da CK e Mano Gal; do grupo de alunos de Danças Urbanas da EMARP e do Grupo de Dança João Roncon, além da grafiti com pintura ao vivo com artistas da região. O evento mudou de local devido a previsão de chuva. A EMARP fica na Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Jardim Pastoril.

Já no domingo (24), a partir das 8h, as ruas da Estância ficarão movimentadas com a largada da 7ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela. Um evento que promete reunir esporte, solidariedade e entretenimento no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro). Além dos participantes inscritos para a corrida, a população poderá aproveitar uma série de atrações abertas ao público. O objetivo é arrecadar fundos para o tratamento da jovem Isabela Scomparim Sueiro, que realiza a terapia Cuevas Medek Exercises no Chile, um processo vital para seu desenvolvimento e qualidade de vida.

Para os apaixonados por aviação e curiosos de todas as idades, Ribeirão Pires sedia ainda no domingo (24), o 4º Encontro de Aeromodelismo que acontecerá no Centro Esportivo da Vila Gomes (Av. Coronel Oliveira Lima, 3.345 – Vila Gomes), das 9h às 17h, com entrada gratuita. O evento promete reunir aeromodelistas, famílias e admiradores da técnica em um dia cheio de atrações e apresentações.

O Parque Oriental será palco de mais uma edição da Feira Vegana do ABC, organizada pelo Instituto Acqua em parceria com a Prefeitura local. O evento deste domingo (24), será realizado das 9h às 17h e destaca o veganismo, oferecendo uma variedade de produtos gastronômicos, cosméticos e artesanato livres de origem animal. Além de curtir com os amigos e familiares, o visitante pode levar seu pet e fazer o bem com entrega de ração para cães ou gatos para doar e tampinhas plásticas que serão destinadas à ONG “Humanimal”, apoiando a causa animal. O Parque Oriental fica na rua Major Cardim, 3.100 Estância Noblesse.

O projeto Flashback na Praça, que chega à sua 3ª edição, acontecerá neste domingo (24), na Praça da Vila do Doce (rua Boa Vista, s/n, Centro), das 12h às 21h. Com a proposta de resgatar a nostalgia dos clássicos musicais e unir a comunidade em prol de uma causa nobre, o evento é organizado por uma equipe de DJs renomados da região, como Katatau, Lucas Monteiro, Daniel Bareta, Marcio Parra, Jeff Borges, Ricardinho Ricca, Jeff Slade e Ralbert Sória. A entrada é gratuita, mas o público é incentivado a contribuir com 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.

Para quem gosta de música clássica, os estudantes da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires vão dar o tom dos famosos recitais de encerramento de semestre. A agenda começa neste domingo (24), às 10h, com o Recital de Violão e os professores Affonso Marques, Mauro Ricci e José Ricardo e às 15h, Recital de Violino, com classe dos Professores: Danilo Alves e Thais Casemiro e pianista correpetidor: Denis Massao Ito. A ação musical acontecerá no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, 218, Jardim Pastoril.