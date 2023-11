Agenda cultural para o fim de semana tem Oficina de Samba Rock, apresentação do Teatro Cego e Circo

A dica para este fim de semana vai para o Museu das Favelas, na capital paulista. Em dezembro, o espaço está com várias atividades na programação. No sábado, será comemorado o “Dia do Samba” com o Baile do Sagatiba – Oficina de Samba Rock, às 14h. Na sequência, o museu recebe o show de samba de Anderson Tobias. No domingo, acontece o “Sarau Deu Preto”. Todas as atividades são gratuitas.

No Museu da Arte Sacra de São Paulo, começa no sábado uma exposição que mostra as tradições nos presépios, revelando as diversas formas como o nascimento de Jesus foi interpretado ao longo do tempo e em diferentes culturas. A exposição é gratuita aos sábados até 7 de janeiro.

No domingo, o Teatro Sérgio Cardoso apresenta o espetáculo Clarear, do Teatro Cego. Na montagem, além das experiências sensoriais, o tema também é voltado para a questão da integração. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

Na zona norte, o Mundo do Circo SP, recebe o espetáculo “Vida de Circo”, da Circodança, que une artistas com e sem deficiência, circenses, atores e bailarinos. A apresentação é gratuita às 17h.

E a Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo está de volta. Entre sexta e domingo, 40 cidades paulistas receberão atividades educativas e culturais voltadas à sensibilização para a conservação e manutenção dos patrimônios. Toda a programação está disponível no site da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

No interior, na cidade de Brodowski, o Museu Casa de Portinari, homenageia os 120 anos de Candido Portinari. Entre as atrações estão previstas oficinas, apresentação musical, contação de histórias, feira de artesanato e de orquídeas. Toda a programação é gratuita.