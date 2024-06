Agenda cultural de São Paulo tem atrações em todo o estado

Para quem busca atividades para a semana em São Paulo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, separou algumas dicas culturais por todo o estado. Após um hiato de sete anos, o Revelando SP retorna à Iguape, entre os dias 14 e 16 de junho, com o melhor da cultura tradicional paulista.

Já para quem busca dar seguimento às festividades juninas, os arraiás seguem acontecendo. Os destaques da semana ficam por conta do MIS Experience, com muitas comidas típicas e música; e o aniversário temático da Fábrica de Cultura de Osasco, com o DJ Doss Mares, Bob Mendes, Trio Virgulino, Jamile Queiroz e mais.

Outra dica cultural é a nova mostra do Museu da Imagem e do Som, em celebração a Chico Buarque, que completa 80 anos.

Veja os detalhes:

Revelando SP em Iguape

Onde? Centro de Eventos Prefeito Casimiro Teixeira, na Rua Ana Cândida Sandoval Trigo – Iguape, São Paulo.

Centro de Eventos Prefeito Casimiro Teixeira, na Rua Ana Cândida Sandoval Trigo – Iguape, São Paulo. Quando? 14 a 16 de junho, a partir das 11h.

Após sete anos, o Revelando SP retorna à Iguape em 2024. O festival, que promove uma viagem pelas tradições do estado, terá muitas produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais.

A programação de shows conta com Oswaldo Montenegro, cantor e compositor que está comemorando 50 anos de trajetória; Fernanda Costa, cantora apadrinhada pela dupla Bruno & Marrone e que é hoje um dos maiores expoentes da “sofrência”; e Gabriel Sater, trazendo em seu show composições próprias e releituras de músicas que fizeram parte do remake da novela “Pantanal” (2022).

Entrada gratuita.

80 anos de Chico Buarque

Onde? Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo.

Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo. Quando? de 9 a 28 de junho.

O mês de junho traz o aniversário de um dos maiores cantores e compositores brasileiros de todos os tempos, Chico Buarque, que completa oitenta anos no dia 19.

Para celebrar a data, o MIS realiza a programação especial “CHICO 80”, que trará eventos temáticos ao longo do mês, incluindo programas fixos do museu, como o Cinematographo, Cine Kids e Estéreo MIS, e outros totalmente inéditos, como o lançamento do CD “Claudette canta Chico”, de Claudette Soares.

O especial “CHICO 80” reverencia a obra sem paralelo e repleta de ramificações que o compositor nos ofereceu ao longo dos seus sessenta anos de carreira em diversas frentes.

O valor dos ingressos varia de acordo com a programação.

Mais detalhes no site: www.mis-sp.org.br.

Aula de preparação do café

Onde? Edifício Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Edifício Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo. Quando? 14, 21 e 28 de junho, às 11h e às 14h.

Uma aula especial, promovida pelo Centro de Preparação de Café (CPC) do Museu do Café, em que serão explorados diversos aspectos da cultura do café e sessões de degustação de cafés especiais.

Entre os temas, “Coador de Papel vs. Filtro de Papel”, “Garrafa Térmica: Modelo Tradicional vs. Modelo Atual” e “Qualidade do Café: Café de Mercado vs. Café Especial”.

Sem necessidade de inscrição. Limite de 15 pessoas, por horário e ordem de chegada.

Arraiá de aniversário da Fábrica de Cultura Osasco

Onde? Fábrica de Cultura Osasco, na Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco.

Fábrica de Cultura Osasco, na Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco. Quando? 15 de junho, das 15h às 21h30.

No mês das festividades de São João, o aniversário da Fábrica terá tema junino com atividades para todos os públicos, comidas típicas e diversos shows. A programação contará com interpretação em Libras.

O Dj Doss Mares aquece o público nos intervalos, das 15h às 20h. A segunda apresentação, às 15h30, será de Bob Mendes. Às 17h, o Trio Virgulino traz o melhor do forró. Em seguida, sobe ao palco às 18h30 a cantora Jamile Queiroz, que traz o forró, o coco de roda e outros ritmos da cultura popular em suas músicas. E a noite de festa termina com o grupo de forró local Agito Total às 20h30.

Confira a programação completa da unidade Osasco no site.

Nostalgia e brincadeira com “Jogos do Mundo”

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo. Quando? 16 de junho, 21 de julho e 4 de agosto, às 10h.

O público poderá entrar em contato com jogos nostálgicos como dama, xadrez, gamão, dominó, bola de gude, amarelinha, pião de madeira, bocha e peteca.

A ação “Jogos do Mundo” faz parte do Palco Semente Sabesp, programa de formação de público infantil, para proporcionar acesso gratuito a crianças em seu primeiro contato com o universo cultural.

A atividade é gratuita, recomendada para crianças a partir de 6 anos de idade.

Festa junina no MIS Experience

Onde? MIS Experience, na Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo.

MIS Experience, na Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo. Quando? 15 e 16 de junho, das 11h às 19h.

O Arraiá do MIS Experience contará com muitas comidas típicas e músicas temáticas. Estarão à venda para o público tradicionais guloseimas das quermesses, como canjica, maçã do amor, paçoca, vinho quente, quentão, cachorro-quente, pamonha, curau e mais; além disso, muita música e atividades para toda a família.

O público poderá participar, ainda, de um quiz temático da mostra em cartaz “Chaves: A Exposição”.

A entrada para a festa junina é totalmente gratuita.

A participação no evento não dá direito a entrada para “Chaves: A Exposição”. Esses ingressos devem ser adquiridos à parte e custam R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Vendas no site www.expochaves.com.br ou na bilheteria.

Exposição “Mundo do Circo”

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo.

Quando? De terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e finais de semana, das 11h às 18h.

Exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo, mostrando suas várias modalidades artísticas, enriquecendo a experiência sensorial proporcionada pelo espaço temático.

A mostra é feita com curadoria do ator, diretor e palhaço dos Parlapatões, Hugo Possolo, e do cenógrafo Zé Carratu.

Gratuito e livre.

“As Cores de Ziraldo” com Betto Marx

Onde? Fábricas de Cultura do Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo; do Jaçanã, na Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo; do Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís, São Paulo; da Brasilândia, na Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo; e da Vila Nova Cachoeirinha, na Rua Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo.

Entre os dias 21 e 28 de junho.

Entre os dias 21 e 28 de junho. Capão Redondo: 21/06, das 14h às 16h;

Jaçanã: 25/06, das 14h às 16h;

Jardim São Luís: 26/06, das 10h às 12h;

Brasilândia: 27/6, das 10h às 12h;

Vila Nova Cachoeirinha: 28/06, das 14h às 16h.

O ator Betto Mark passa por algumas bibliotecas das Fábricas com a contação de histórias “As cores de Ziraldo”, que apresentará os personagens inesquecíveis criados por ele, como Flicts e O Menino Maluquinho, e suas aventuras cheias de significados.

Gratuito e livre.

“Se Acalme” com Emerson Ceará

Onde? Teatro Estadual de Araras, na Av. Dona Renata, 4901 – Araras, São Paulo.

Quando? 22 de junho, às 21h.

O humorista Emerson Ceará, em seu novo show solo “Se Acalme”, explora tudo aquilo que nos irrita: falta de dinheiro, rolês ruins, gente esquisita e muito mais. Por mais que tudo esteja indo de mal a pior, Se Acalme!

Em seu sétimo show solo, depois de passar pelas mais hilárias situações e se apresentar nos mais importantes palcos da comédia brasileira, o comediante apresenta um espetáculo ainda mais absurdo e divertido.

Classificação: 18 anos.

Ingressos entre R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia), no link.

37º Bloomsday em São Paulo

Onde? Jardim do Museu Casa das Rosas, na Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? 16 de junho, das 17h às 19h.

O Museu Casa das Rosas realiza mais uma edição do Bloomsday — evento literário que acontece anualmente em homenagem à obra Ulysses, do escritor irlandês James Joyce.

O chamado “Dia do Bloom” é comemorado 16 de junho, data em que Leopold Bloom, personagem principal do livro, caminha por Dublin vivendo uma “Odisséia”, assim como o herói Ulisses, do clássico escrito pelo poeta grego Homero.

Gratuito, sem necessidade de inscrição.