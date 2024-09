Agenda cultural de Diadema reúne música, cinema e teatro

A programação cultural da segunda quinzena de setembro em Diadema está repleta de atividades em diversos segmentos e para todos os públicos. Os entusiastas de música, teatro, cinema e leitura poderão conferir apresentações nos centros culturais e bibliotecas espalhadas pelo município.

Se sua paixão é pela cultura hip-hop, o Centro Cultural Canhema, mais conhecido como Casa do Hip-Hop, irá organizar um Duelo de Mcs aberto ao público no sábado, dia 21 de setembro, a partir das 14h.

Os interessados pelo mundo audiovisual poderão prestigiar a exibição “As Maiores Atrizes dos Estúdios Vera Cruz”, na quarta-feira, 25/09, no Teatro Clara Nunes, às 19h30. O curta será dirigido por Diaulas Ullysses.

Os amantes da literatura também não poderão perder o clube de leitura online, “Viagem Literária”, na sexta-feira, 27 de setembro, às 15h, que irá debater os tópicos em torno do livro “O corpo interminável”, da autora Claúdia Lage.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link – https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira a programação (sujeita a alterações):

19 de setembro de 2024, quinta-feira, às 19h (Exposição – Artes Visuais)

Revelando a Arte Nordestina (Livre)

Exposição de releituras em tela, realizada pelos alunos da Etec JK., sob olhar das obras do artista plástico Eduardo Lima, artista plástico, nascido no sertão baiano na cidade de Capim Grosso, BA. Filho de oleiro e de uma cozinheira, teve uma infância humilde, porém, muito alegre. (19/09 até 13/10)

Local: Museu de Arte Popular. Rua Graciosa, 300 – Centro

21 de setembro de 2024, sábado, às 9h (Teatro Infantil)

Espetáculo infantil “Terra” Sobrevento

Uma mulher pisa na terra. Fazia tempo que não sentia a terra nos seus pés. Ao senti-la, lembra do carinho que brota da terra. Dela, desenterra os seus segredos, as coisas pequenas de que é feito o amor que cultivamos na terra.

Local: Teatro Clara Nunes. Rua Graciosa, 300 – Centro

21 de setembro de 2024, sábado, a partir das 14h (Hip-Hop)

Hip Hop em Ação – Vivência Duelo de Mcs (Livre)

O Hip Hop em Ação existe há mais de 20 anos, sempre buscando reproduzir o que é desenvolvido no dia a dia das oficinas, mas também convidando artistas da cena do Hip Hop, com o propósito de incentivar a arte e dar voz aos jovens, por meio da ação cultural coletiva.

Local: Casa do Hip – Hop. Rua Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhema

22 de setembro de 2024, domingo, às 10h (Dança)

Chegada da Primavera (Livre)

Evento de celebração da chegada da Primavera, com apresentação especial do Grupo Essência Cigana de dança. Neste evento, haverá outros convidados.

Local: Centro Cultural Taboão. Avenida Dom João VI, 1393 – Taboão

23 de setembro de 2024, segunda-feira, às 19h (Contação de Histórias)

Um mistério a resolver: O Mundo das Bocas Mexedeiras (Livre)

Uma menina surda que nasce em família oralizada, não entende porque as pessoas mexem a boca e conseguem as coisas e ela não, até que ela encontra a comunidade surda e entende a importância de aprender libras. Atividade com tradução em libras.

Centro Cultural Vladimir Herzog. Rua Eduardo de Matos, 159 – Campanário

24 de setembro de 2024, terça-feira, às 10h (Contação de Histórias)

Heróica – Cia Ruído Rosa (Livre)

Esta é uma contação de histórias que adapta diferentes histórias de heróis clássicos e percebendo a ausência de meninos e mulheres nesta literatura brinca de construir sua própria heroína da história. (com tradução em libras)

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros. Rua Graciosa, 300 – Centro

25 de setembro de 2024, quarta–feira, às 19h30 (Audiovisual)

Projeto Cinema & Café Audiovisual em diversos formatos – As Maiores Atrizes dos Estúdios Vera Cruz (12 anos)

Duas atrizes que atuaram como figurantes em filmes dos Estúdios da Companhia. Cinematográfica Vera Cruz em São Bernardo do Campo; vivem sonhando com os tempos áureos de outrora.

Direção: Diaulas Ullysses, 2023, Cor, 25

Local: Teatro Clara Nunes. Rua Graciosa, 300 – Centro

26 de setembro de 2024, quinta-feira, às 19h30 (Música)

Recital de Choro aberto ao público (Livre)

O Recital será voltado aos grandes clássicos do gênero e temas menos conhecidos, voltado ao público interessado em geral, no qual haverá comentários históricos sobre as composições e compositores.

Local: Centro de Memória de Diadema. Avenida Alda, 277 – Centro

27 de setembro de 2024, sexta-feira, às 15h (Encontro Literário)

Viagem Literária – Módulo on-line – Clube do livro (14 anos)

Neste módulo do Viagem Literária será discutido sobre o livro: O corpo interminável de Claúdia Lage. Neste livro a escritora fala sobre ausência e também sobre a escrita, essa (im)possibilidade de se reinventar e se refaze por meio das palavras.

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros. Rua Graciosa, 300 – Centro

27 de setembro de 2024, sexta-feira, às 19h (Literatura)

Sarau do Memória (Livre)

Mais uma edição do nosso tradicional “Sarau do Memória”. Um espaço para partilhar leituras, música, dança, audiovisual e outras manifestações artísticas.

Local: Centro de Memória de Diadema. Avenida Alda, 277 – Centro

28 de setembro de 2024, sábado, às 19h (Teatro Adulto)

Laboratório de Cenas Curtas – Câmara Setorial de Artes Cênicas (14 anos)

A Câmara Setorial de Artes Cênicas convida grupos da cidade para uma troca de experiências e apresentações de cenas curtas e/ou processos em criação visando fomentar o debate e fortalecer a cena local. As oficinas de Teatro dos centros culturais apresentarão, também, seus trabalhos em processo.

Local: Centro Cultural Serraria. Rua Guarani, 790 – Serraria