Agenda cultural: cultura geek, feiras criativas e FÉstival são os destaques da semana

Para além do maior evento de cultura pop e geek do país, no qual o Governo de SP marca presença com estande repleto de atrações, a semana de 7 a 13 de dezembro nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas conta, também, com diversas outras opções para todos os gostos: cultura cristã, culturas indígenas, arte de rua e feiras criativas.

Na capital, o estande na CCXP traz Speedy Drawing com a Escola de Mangá Japan Sunset, apresentação de cosplay e opções de games e karaokês para os participantes do evento. Os fãs de cultura geek também podem participar de curso gratuito sobre os processos de produção de quadrinhos, promovido pela Biblioteca de São Paulo, nos dias 11 e 13.

Já o Museu das Culturas Indígenas promove o “VIVA AMERÍNDIA – o futuro é ancestral”, com diversas atrações e feira de artesanato indígena. Falando em feiras, o centro da capital tem duas opções criativas: a feira de arte de rua, no Edifício Oswald de Andrade (sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura) e a Feira Criativa de Cultura Circular, na Pina Contemporânea.

No interior, acontece a última edição de 2024 do FÉstival. Dessa vez, o festival acontece na cidade de Votuporanga, e tem entre suas atrações o cantor Ton Carfi.

Confira todos os destaques:

Governo de SP promove cultura geek em estande na CCXP

Onde? São Paulo Expo. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo.

São Paulo Expo. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo. Quando? De 4 a 8 de dezembro. Quarta-feira, das 18h às 21h. Quinta e sexta-feira, das 12h às 21h. Sábado e domingo, das 11h às 20h.

O maior evento de cultura geek do país, a CCXP tem apoio do Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Pelo segundo ano consecutivo, a instituição está presente com um estande repleto de atrações, como karaokê, games, apresentações de cosplay e Desenho ao vivo/Speedy Drawing com a Escola de Mangá Japan Sunset. O espaço deste ano também mostra a diversidade cultural da capital paulista, trazendo referências de bairros icônicos, como Mooca, Liberdade e Centro.

A partir de R$ 200 (meia).

Classificação: Livre.

Mais informações.

FÉstival traz show de Ton Carfi e mais a Votuporanga

Onde? Concha Acústica. R. São Paulo, 4534 – Patrimônio Velho, Votuporanga.

Concha Acústica. R. São Paulo, 4534 – Patrimônio Velho, Votuporanga. Quando? Dia 7 de dezembro. Sábado, a partir das 15h.

O FÉstival é uma iniciativa voltada para a valorização das expressões culturais cristãs e que tem a sua última edição de 2024 neste final de semana, em Votuporanga. Na programação, estão shows de Ton Carfi, além de Marcados, grupo de pagode com mais de 15 anos de atividades, e os cantores Nicoli Francini, Ebert Bispo e Sarah Farias.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

CULTSP PRO realiza Feira de Arte de Rua e inaugura mural

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo. Quando? Dia 7 de dezembro. Das 10h às 18h.

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura traz, ao longo de todo mês de dezembro, uma programação diversificada para a sua sede na capital paulista, o Edifício Oswald de Andrade. Neste sábado, promove nas áreas externas e internas a Feira de Arte de Rua Oswald de Andrade, com grafites, performances, workshops e intervenções artísticas. Inclui a inauguração do Muro da Oswald com grafite vencedor de concurso promovido pelo CULTSP PRO.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Papai Noel gigante no Natal do Mundo do Circo SP

Onde? Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo.

Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo. Quando? De 1º a 22 de dezembro. Quintas-feiras, às 11h e 15h. Sextas-feiras, às 15h, 17h e 19h. Sábados, às 13h, 15h, 17h e 19h. Domingos, às 11h, 13h, 15h e 17h.

A magia do Natal chegou ao Mundo do Circo SP: até o dia 22 de dezembro, o espaço apresenta a sua programação da temporada de Natal, com cortejo circense natalino, em diversos horários, totalizando mais de 40 sessões. Além disso, o espaço recebe decoração especial que inclui Papai Noel gigante, de seis metros de altura, máquina que imita neve e túnel de oito metros super iluminado.

Espetáculos de aprendizes das Fábricas de Cultura

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo. Quando? Até 14 de dezembro. Consultar dia e horário de cada atração.

O “Projeto Espetáculo”, que reúne espetáculos diversos realizados por aprendizes das Fábricas de Cultura, encerra a sua temporada com 11 espetáculos gratuitos no Teatro Sérgio Cardoso. Os espetáculos se dividem em duas temáticas gerais: a perspectiva de povos originários e os mitos brasileiros com características relacionadas aos territórios das Fábricas.

Entrada Gratuita (1 hora antes de cada espetáculo).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Encontro “Viva Ameríndia” celebra culturas indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. Rua Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca, São Paulo.

Museu das Culturas Indígenas. Rua Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca, São Paulo. Quando? Dias 7 e 8 de dezembro. Sábado e domingo, das 10h às 17h.

O Museu das Culturas Indígenas apresenta o encontro “VIVA AMERÍNDIA – o futuro é ancestral”, um final de semana inteiro repleto de atrações culturais referentes aos mais diversos povos indígenas. Entre as atrações, estão a feira de artes manuais, a realização de pinturas corporais, debates e atrações musicais, como o grupo Owerá – Rap Guarani, no sábado, e o Coral Guarani Mbya, da Aldeia Ytu, na Terra Indígena do Jaraguá, no domingo.

Entrada Gratuita.

Classificação: 12 anos.

Mais informações.

Pinacoteca promove Feira Criativa de Cultura Circular

Onde? Pina Contemporânea. Avenida Tiradentes, 273, Luz, São Paulo.

Pina Contemporânea. Avenida Tiradentes, 273, Luz, São Paulo. Quando? Dias 7 e 8 de dezembro. Sábado e domingo, das 11h às 18h.

Incentivando a economia criativa, a Pinacoteca promove a Feira Criativa de Cultura Circular, trazendo opções de autorais e artesanais de moda, design, acessórios e bem-estar, além de alimentação. O evento conta ainda com shows do grupo Pé de Moça, sábado, e da cantora Marina Melo, domingo, ambos às 15h30.

Entrada Gratuita.

Classificação: 12 anos.

Mais informações.

Biblioteca de São Paulo destrincha etapas de produção de HQ

Onde? Biblioteca de São Paulo. Atividade online.

Biblioteca de São Paulo. Atividade online. Quando? Dias 11 e 13 de dezembro. Quarta e sexta-feiras, das 14h às 17h.

Voltado para quadrinistas iniciantes e independentes, a oficina Planejamento e Execução de Projetos em Quadrinhos ajuda a destrinchar os processos de produção de uma história em quadrinhos, pensando em cronograma, financeiro, organização até a publicação. A oficina é ministrada por Cora Ottoni, ilustradora da Copa Studio (“Irmão do Jorel”) e autora de “Os Zeladores do Tempo” e “Corenstein”.

Entrada Gratuita (necessária inscrição prévia).

Classificação: 18 anos.

Mais informações.

Fábrica de Cultura Diadema celebra seis anos

Onde? Fábrica de Cultura Diadema. Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema.

Fábrica de Cultura Diadema. Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema. Quando? Dia 7 de dezembro. Sábado, das 13h às 22h.

Neste sábado, a Fábrica de Cultura Diadema celebra seis anos desde a sua inauguração com uma programação especial. Entre as atrações, estão shows do rapper Magrão, da cena das batalhas, a rapper Duquesa e, para as crianças, dois talentos que participam de formações da casa: Moshood, de 13 anos, com os singles ‘Abraçar Você’ e ‘Sou Moshood Tenho Atitude’, e Eloísa, de 11 anos, unindo música e capoeira.

Peça de teatro de rua traz a Morte como personagem

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski. Quando? Dia 8 de dezembro. Domingo, 15h.

O Museu Casa de Portinari recebe, neste final de semana, a peça “AnDança da Morte e dUmZé”, do Grupo Teatral Apanela. Na peça, dUmZé está morto, e perambula pelas ruas ao lado da Morte. A companhia de Ribeirão Preto é especializada em teatro de rua.