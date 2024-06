Agenda ambiental é tema de peças infantis em temporada gratuita no Teatro Sérgio Cardoso

Sensibilizar a sociedade quanto à importância da conservação do meio ambiente é uma demanda urgente. E cultivar essa consciência na primeira infância é oferecer às nossas crianças ferramentas para a construção de uma visão ambiental desde cedo. Atento a essa pauta, o Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), apresenta peças que abordam essa temática em nova temporada de espetáculos infantis. Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início dos espetáculos.

No dia 16 de junho, o Núcleo Cenário Cultural embarca em uma “Aventura pela Natureza”, que conta a história de Liz, uma garotinha curiosa, que, por meio da imaginação, conhece uma fada guardiã da natureza. A peça traz reflexões valiosas sobre conservação e respeito ao meio ambiente.

Com linguagem simples e poética, “VerDe Perto, o Musical Ecológico” é um espetáculo infantil sobre ecossistemas. As canções e o texto sensibilizam, informam e convidam a todos à reflexão sobre a preservação da fauna e da flora com o olhar voltado à reciclagem. A peça terá apresentação única, no dia 14 de julho.

No mês de agosto, a Cia. Carú Ricardo e o educador Valdeck de Guaranhuns entram em cena a favor das florestas e dos mananciais e contra a caça predatória e a derrubada de árvores. “Planeta Oca” e “Simão e os Protetores das Florestas” estarão em cartaz nos dias 4 e 25, respectivamente.

Serviço:

“Aventuras pela Natureza”

Sala Paschoal Carlos Magno

16 de junho, domingo às 11h

Entrada gratuita

Classificação: livre

“VerDe Perto, o Musical Ecológico”

Sala Paschoal Carlos Magno

14 de julho, domingo às 11h

Entrada gratuita

Classificação: livre

“Planeta Oca”

Sala Paschoal Carlos Magno

4 de agosto, domingo às 11h

Entrada gratuita

Classificação: livre

“Simão e os Protetores das Florestas”

Sala Paschoal Carlos Magno

25 de agosto, domingo às 11h

Entrada gratuita

Classificação: livre